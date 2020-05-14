Продавцов через автоматы и торговцев народным промыслом включили в список пострадавших отраслей от коронавируса в России

12 мая исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов расширил перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
Изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:
Раздел 2 дополнить позицией следующего содержания:
В разделе 11:
а) позиции:
«Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
47.19.1
Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2» заменить позицией следующего содержания:
«Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19»;
б) дополнить позицией следующего содержания: «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2».
Постановление: