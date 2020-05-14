Продавцов через автоматы и торговцев народным промыслом включили в список пострадавших отраслей от коронавируса в России

В список вошла и торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Полный список и ОКВЭДы.

Андрей Белоусов расширил список 12 мая

12 мая исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов расширил перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Изменения, которые вносятся в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

Раздел 2 дополнить позицией следующего содержания:



«Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8».

В разделе 11:

а) позиции:

«Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2» заменить позицией следующего содержания:

«Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19»;

б) дополнить позицией следующего содержания: «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2».

Постановление:

Список пострадавших от коронавируса предприятий расширен