«Ощущение, что пришла война»: Живет с дочкой на 500 рублей в месяц безработная мать-одиночка в общежитии Бердска

На работе Алены начались сокращения, она боялась попасть под него и ушла с работы сама. У нее нет родных, но девушка всегда исправно платила за комнату в общежитии, кормила и одевала дочь. Волонтер Вадим Назимов привез нуждающейся еды на 2 месяца.

Алена справлялась со всеми трудностями сама до коронавируса

— Я живу в общежитии, нас здесь травят за помощь волонтеров. Я все читала, но боялась обращаться, так как думала, что могут в опеку сообщить о моем бедственном положении, — так начала свой рассказ 30-летняя бердчанка Алена, которая лишилась работы из-за коронавируса. Ее дочери 5 лет.И, как признается девушка, ей никогда не приходилось обращаться за помощью к людям. Но вчера, 13 мая, Вадим Назимов привез Алене еду, которую купил на деньги собранные благотворителями «Курьер. Среда. Бердск».

До 24 марта Алена работала продавцов в сети магазинов Бердска. Жила с дочкой на 20 000 рублей. Отец дочери помогал деньгами.

— В конце марта я встала на учет по безработице. Нно нужно платить за комнату, кормить и одевать ребенка, жить на что-то. Я ведь мать-одиночка. Родителей у меня нет, родных тоже. Папа ребенка тоже остался без работы, и сегодня не может помогать своей дочери. Его сократили, он работал сантехником. Пытается найти работу, но пока безрезультатно. Анкеты заполняет, но никто не перезванивает, — рассказывает Алена.

Девушка уволилась сама, чтобы не попасть под сокращение. Работал долгое время. Но из-за коронавируса, говорит бердчанка, людей начали сокращать. Сегодня девушка получает пособие по безработице в размере 9 800 рублей. Но и тих денег не хватает на жизнь. Кроме того, Алена до сих пор не получила пособие на ребенка в 3000 рублей, о которых заявил Владимир Путин в своем обращении к нации.

— Пособие приходит частями. Не знаю, почему попало не под заявленное пособие Путиным. Три тысячи рубле на ребенка — тоже тишина. Закон вроде бы есть, но пока ничего не понятно. Так говорят в Центре занятости, во всяком случае. Этих денег хватило только за комнату заплатить, а 500 рублей осталось. И работы толком нет. Я написала Вадиму Назимову, попросила о помощи в первый раз в жизни. Мне нужны то были только бутылка подсолнечного масла и мука. А мне большой пакет привезли, нам на месяца два хватит кушать с ребенком. Там было 2 килограмма муки, бутылка подсолнечного масла, две банки сайры, две банки говяжьей тушенки, по два пакета риса и гречки, два пакета лапши и вкусняшки были — конфеты, вафли, пряники. Он мне помог донести все до дома. Я никогда не обращалась за помощь, но я в первый раз оказалась в такой ситуации, что нет денег и нечем кормить ребенка, — рассказывает Алена.

Сегодня бердчанка пытается найти работу в той же сфере, но детский сад закрыт. А ребенка молодой маме оставить не с кем. Этот фактор ее «притормаживает». Все же девушка в поиске работы. Она узнала про вакансию продавца, но там предлагают неофициальную работу. Справку для детсада не дадут. К тому же Алене нужен рабочий день до 18.00 и пятидневка. Ведь кроме нее никто не заберет дочь с детсада.

— У нас никогда такого не было. Раньше даже в 90-е выживали, а тут даже не объяснить, что происходит из-за коронавируса. Многих моих знакомых уже сократили. Ощущение, что война какая-то пришла. Никогда не обращалась за помощью. Все сам, сама. А тут, как обухом дали по голове. Огромное спасибо вашей редакции, Вадиму Назимову и тем, кто скидывал деньги на карту. Тем, кто помогает людям, которые остались без средств к существованию. Дай вам Бог всем крепкого здоровья. Я вам огромна благодарна! — поблагодарила Алена в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 мая.

О наших благотворителях

Напомним, в фонде «Корона не пройдет» на 9 мая было 7300 рублей. На сегодняшний день все деньги перечислены волонтеру Вадиму Назимову. Главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся. 4 мая удалось помочь еще четырём людям. Напомним, что Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помогли еще нескольким бердчанам — все отчеты публикуются на сайте.

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 16.28. — 11 100 рублей. От:

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!

Приглашаем вместе помочь нуждающимся!

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер.Среда.Бердск»!



Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)В период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.Закупать продукты смогу:— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.Примечание:— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.— прошу встретить у подъезда или у дома.— вес покупки не более 10 килограмм.Порядок покупки:1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):— www.быстроном.рф— http://24.prodsib.com/2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.ВАЖНО:— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.В своей честности я уверен.С уважением, Назимов В.И.