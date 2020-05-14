Каждое утро я краше и краше: 12 процедур перед сном для красоты

Тело нуждается в отдыхе, чтобы быть здоровым и красивым. Но не всегда удается проснуться бодрым и без следов усталости на лице. Ухаживать за кожей и волосами можно не только днем, но и ночью. Это не потребует особых усилий. Узнайте, что подсказывают вам эксперты.

Во сне мы проводим почти треть своей жизни

Снимайте макияж перед сном

Все советы по красоте включают это правило – убирайте макияж с лица и шеи перед сном. Выделите для этого 5–10 минут, даже если вы очень заняты. Косметика, оставшаяся ночью на лице, приведет к проблемной коже. Средства для макияжа блокируют поры, вызывают появление пятен, угрей, акне. Оставленный мейкап нарушает выработку коллагена, что приводит к преждевременному старению женской кожи.

Ежедневно смазывайте руки кремом на ночь

Ухоженные руки усилят вашу привлекательность. Перед тем как лечь спать, вымойте их теплой водой с мылом. Потом вытрите полотенцем и нанесите крем для рук. Для сухой кожи подберите более жирное средство. Утром вы обнаружите, что руки – увлажненные, гладкие.

Пользуйтесь тоником

Нанесение на ночь крема для лица не отменяет применения других уходовых средств. Перед увлажнением очищайте кожу от загрязнений тоником. Средство помогает восстановить естественный pH, повышает устойчивость к бактериям и другим вредоносным микроорганизмам. После снятия макияжа нанесите на ватный диск тоник, протрите лицо, шею, область декольте.

Не забывайте про крем для глаз

Вечерний уход за собой включает увлажнение век. Кожа здесь – особенно тонкая и уязвимая, склонна к старению, поскольку в ней мало сальных желез. Перед сном снимите макияж, нанесите увлажняющий крем вокруг глаз. В антивозрастных средствах для век должны быть пептиды, гиалуроновая кислота, антиоксиданты. Эти ингредиенты помогут избежать появления новых морщин вокруг глаз.

Убирайте волосы в пучок перед сном

Часто длинные пряди мешают спать – лезут в лицо, прилипают к шее. Кроме того, на волосах остаются загрязнения, частички кожного сала, которые ночью попадают на лицо. Это приводит к появлению прыщей и других дерматологических проблем. Чтобы хорошо отдохнуть, перед сном собирайте волосы в пучок. Маленький секрет – выбирайте мягкую резинку, чтобы не стягивать кожу головы.

Смягчайте кожу стоп

Вымойте ноги теплой водой, высушите мягким полотенцем. На стопы нанесите вазелин или смягчающий крем. Если пятки жесткие, наденьте сверху носки из натуральной ткани, чтобы влага дольше сохранилась. Уже через несколько ночей ваши стопы станут мягкими.

Чистите зубы по вечерам

Это самый главный ритуал перед сном. Красота и здоровье ваших зубов не менее важны, чем молодость кожи. Проводите гигиенические процедуры через 30 минут после последнего приема пищи. При необходимости используйте зубную нить. Не применяйте для удаления остатков пищи деревянные зубочистки – они травмируют десны, царапают эмаль. После чистки зубов полощите рот теплой водой или специальным средством.

Спите на шелковых наволочках

Еще один лайфхак для девушки – качественное постельное белье, обеспечивающее хороший отдых. Шелковая наволочка делает ваш сон роскошным, улучшает настроение. Такое белье помогает избежать повреждения и ломкости волос. На шелковой ткани не образуется заломов и складок, поэтому после ночного сна на лице не останется отпечатков от подушки. Природные белки и аминокислоты в составе материала положительно влияют на кожу.

Обеспечьте условия для хорошего качественного сна

Советы по красоте не принесут результата, если вы не будете высыпаться. Ночной отдых должен длиться не менее 8 часов без пробуждений. Для некоторых женщин даже этого мало. Не забудьте выключить перед сном всю электронику в вашей спальне. За час до сна не смотрите фильмы, не занимайтесь спортом. Исключите сигареты, алкоголь. Найдите другие способы расслабления, например, примите теплую ванну с успокаивающими аромамаслами.

Воспользуйтесь сухим шампунем на ночь

Если вы не успеете вымыть голову следующим утром, вечером используйте маленькую домашнюю хитрость. Нанесите на волосы сухой шампунь. Он за ночь впитает жир и грязь. Волосы будут приятно пахнуть, вы проснетесь с чистой головой и сэкономите время.

Делайте маску для волос из кокосового масла

Еще один полезный совет по красоте – можно смягчить сухие пряди и сделать их к утру идеальными, если использовать натуральное кокосовое масло. За ночь оно глубоко проникнет в стержень волоса и кожу головы, напитает их полезными микроэлементами.

Чтобы определить, подходит ли вам кокосовое масло, начните с нанесения небольшого количества. Если негативной реакции нет, нанесите продукт на корни и пряди по длине, наденьте шапочку для душа. Утром вымойте волосы шампунем. Делайте процедуру 2–3 раза в месяц или каждую неделю. С помощью кокосового масла вы получите блестящие, увлажненные волосы.

Наносите увлажняющий бальзам для губ

Не забывайте смягчать кожу губ. Нанесите густой питательный бальзам. Во время сна он не будет ощущаться, успеет впитаться. За ночь кожа на губах восстанавливается, становится гладкой, без сухих чешуек, шелушения и раздражения.

Источник: sovets.net