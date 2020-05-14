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Красота

BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле

08:33 14.05.2020 Фото: салон красоты BATTERFLAY
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BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле быстро, качественно и эффективно!

BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле
Бритье провоцирует увеличение толщины и жесткости лишних волос, они укрепляются, луковицы прорастают глубже

БРИТВА — главный враг в борьбе с лишними волосками!

Бритье провоцирует увеличение толщины и жесткости лишних волос, они укрепляются, луковицы прорастают глубже…

Вот так, борясь с лишними волосками, женщина лишь подкармливает и лелеет своего «врага»! Выход есть! Восковая депиляция!

BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле быстро, качественно и эффективно!

Запись по тел:8- 983-306- 93-92 

Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 8

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск

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