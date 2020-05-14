Что посадить во вторую декаду мая 2020 года по лунному календарю: 25 мая один из самых плодородных дней месяца

Лунный календарь садовода-огородника на вторую декаду мая 2020 года поможет спланировать свои действия для того, чтобы в будущем получить хороший урожай. Календарь подскажет благоприятные и неблагоприятные дни для пересадки различных культур, полива, посадки деревьев, посева семян.
16 мая, суббота
Горшечная посадка кабачков, баклажанов, огурцов и перцев для регионов с холодным климатом. Метод заключается в посадке семян в горшки или контейнеры.
17 мая, воскресенье
Можно сажать и сеять растения для потребления в пищу в свежем виде – для семян и на долгое хранение посеянные 17 мая культуры не годятся. Плановые работы на огороде.
18 мая, понедельник
В этот день нежелательны посев и посадка, особенно тех растений, которые дают плоды. Поливы тоже желательно ограничить, так как в этот лунный период растения плохо усваивают влагу.
19 мая, вторник
Полезны любая обрезка плодовых и ягодников, обрезка усов у земляники, удаление ненужной поросли в самых отдалённых уголках сада, очистка от старых пней и освоение целинных участков, работа с газонами.
20 мая, среда
Благоприятный день для закладки компостной ямы. Не стоит закладывать в компост заражённые сорняки или растительный мусор после обработки растений химикатами. Проветривание теплиц, уборка погреба.
21 мая, четверг
Посадка и посев растений, плоды которых предназначены для длительного хранения. Полив можно совместить с подкормкой сразу при посадке. Пересадка рассады, посев быстрорастущей зелени.
22 мая, пятница
Новолуние. Неблагоприятный день для посадок. Можно осваивать целину, выкорчёвывать старые деревья, заниматься благоустройством и дизайном участка.
23 мая, суббота
Борьба с наземными и подземными вредителями. Используя агрессивные препараты, внимательно изучить сроки их применения. Полезно провести профилактику: обработка растворами золы.
24 мая, воскресенье
Фасоль, горох, клубника, земляника, дыня – уход, пересадка, внесение удобрений, обрезка. Обработка погребов и овощехранилищ, установка ящиков для хранения.
25 мая, понедельник
Один из самых плодородных дней месяца. Можно сажать всё, кроме растений, предназначенных для выращивания посевного материала. Не стоит забывать о тепличной рассаде, борьбе с вредителями.
26 мая, вторник
Посадка цветочных и овощных однолетников, зелёных культур, редиса. Заготовка лекарственных растений, сушка и закладка на хранение.
27 мая, среда
Мульчирование ягодников после прополки, обработки от вредителей и обрезки. Защита садовых культур от вредителей: опрыскивание раствором золы, настоями чеснока или горчицы.
28 мая, четверг
Неплодородный день. Подготовка погребов: борьба с плесенью и грызунами, дезинфекция, побелка, починка ящиков. Мелкий дачный ремонт и уборка участка. Окуривание, опрыскивание вредителей.
29 мая, пятница
Полив всех растений. Тщательная прополка перед поливом и мульчирование после для удержания влаги. Закладка цветочных композиций, декоративных огородов, альпийских горок.
30 мая, суббота
В теплице можно высаживать экспериментальные рядки теплолюбивых растений, не забывая, что им противопоказаны сквозняки, но нужен приток свежего воздуха. Работа с комнатными цветами.
31 мая, воскресенье
Посадка и посев цветочных однолетников, зелёных быстрорастущих овощей. Посадка валерианы, петрушки, укропа, артишока. Декор дачи своими руками.