Что посадить во вторую декаду мая 2020 года по лунному календарю: 25 мая один из самых плодородных дней месяца

Календарь подскажет благоприятные и неблагоприятные дни для пересадки различных культур, полива, посадки деревьев, посева семян

Лунный календарь садовода-огородника на вторую декаду мая 2020 года поможет спланировать свои действия для того, чтобы в будущем получить хороший урожай. Календарь подскажет благоприятные и неблагоприятные дни для пересадки различных культур, полива, посадки деревьев, посева семян.

16 мая, суббота

Горшечная посадка кабачков, баклажанов, огурцов и перцев для регионов с холодным климатом. Метод заключается в посадке семян в горшки или контейнеры.

17 мая, воскресенье

Можно сажать и сеять растения для потребления в пищу в свежем виде – для семян и на долгое хранение посеянные 17 мая культуры не годятся. Плановые работы на огороде.

18 мая, понедельник

В этот день нежелательны посев и посадка, особенно тех растений, которые дают плоды. Поливы тоже желательно ограничить, так как в этот лунный период растения плохо усваивают влагу.

19 мая, вторник

Полезны любая обрезка плодовых и ягодников, обрезка усов у земляники, удаление ненужной поросли в самых отдалённых уголках сада, очистка от старых пней и освоение целинных участков, работа с газонами.

20 мая, среда

Благоприятный день для закладки компостной ямы. Не стоит закладывать в компост заражённые сорняки или растительный мусор после обработки растений химикатами. Проветривание теплиц, уборка погреба.

21 мая, четверг

Посадка и посев растений, плоды которых предназначены для длительного хранения. Полив можно совместить с подкормкой сразу при посадке. Пересадка рассады, посев быстрорастущей зелени.

22 мая, пятница

Новолуние. Неблагоприятный день для посадок. Можно осваивать целину, выкорчёвывать старые деревья, заниматься благоустройством и дизайном участка.

23 мая, суббота

Борьба с наземными и подземными вредителями. Используя агрессивные препараты, внимательно изучить сроки их применения. Полезно провести профилактику: обработка растворами золы.

24 мая, воскресенье

Фасоль, горох, клубника, земляника, дыня – уход, пересадка, внесение удобрений, обрезка. Обработка погребов и овощехранилищ, установка ящиков для хранения.

25 мая, понедельник

Один из самых плодородных дней месяца. Можно сажать всё, кроме растений, предназначенных для выращивания посевного материала. Не стоит забывать о тепличной рассаде, борьбе с вредителями.

26 мая, вторник

Посадка цветочных и овощных однолетников, зелёных культур, редиса. Заготовка лекарственных растений, сушка и закладка на хранение.

27 мая, среда

Мульчирование ягодников после прополки, обработки от вредителей и обрезки. Защита садовых культур от вредителей: опрыскивание раствором золы, настоями чеснока или горчицы.

28 мая, четверг

Неплодородный день. Подготовка погребов: борьба с плесенью и грызунами, дезинфекция, побелка, починка ящиков. Мелкий дачный ремонт и уборка участка. Окуривание, опрыскивание вредителей.

29 мая, пятница

Полив всех растений. Тщательная прополка перед поливом и мульчирование после для удержания влаги. Закладка цветочных композиций, декоративных огородов, альпийских горок.

30 мая, суббота

В теплице можно высаживать экспериментальные рядки теплолюбивых растений, не забывая, что им противопоказаны сквозняки, но нужен приток свежего воздуха. Работа с комнатными цветами.

31 мая, воскресенье

Посадка и посев цветочных однолетников, зелёных быстрорастущих овощей. Посадка валерианы, петрушки, укропа, артишока. Декор дачи своими руками.