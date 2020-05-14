2 или 4 экзамена сдадут выпускники в 2020 году. Пока неясно

Кроме того, сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период.

До конца не ясно, сколько экзаменов будут сдавать выпускники школ для поступления в вузы

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов, сообщает Минпросвещения.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в ближайшие дни.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

«ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

В то же время ТАСС сообщает, что выпускники российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в вуз. Об этом ТАСС в среду заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В настоящее время завершается подготовка документов, которые позволят провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Тем, кто планирует поступление в вузы, сдавать ЕГЭ понадобится. Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — сообщил в беседе с ТАСС Кравцов.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант — вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе — сентябре. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто хочет поступить в вузы. В пунктах проведения экзаменов примут меры для профилактики коронавирусной инфекции, в том числе ограничат число сдающих.