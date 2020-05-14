Палящее солнце без ветра и дождя: +27°C тепла будет в Берсдке, по области до +34°C 14 мая

По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, переходом на северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Жара не отступает в Бердске МЧС предупреждает: по данным «Западно — Сибирское УГМС», в период с 14-15.05 ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. 14-15.05 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса). По данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, переходом на северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +29, +34°C, местами +22, +27°C. В Бердске ожидается +27°C.

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