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Новые заболевшие COVID-19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными

16:16 14.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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По сведениям «Курьер. Среда. Бердск», заболевшие — не чиновники. Они контактировали с ранее выявленными больными коронавирусом. Мужчинам по 32 и 75 лет, а женщине — 47.

Новые заболевшие COVID 19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными
Коронавирусом в Бердске болеют 20 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новые заболевшие COVID 19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными

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Мужчина 75 лет, мужчина 32 лет и женщина 47 лет заболели коронавирусом за последние сутки на 14 мая в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил достоверный источник. Это не чиновники. Новые заболевшие контактировали с ранее выявленными случаями заражения коронавирусом в Бердске.

Напомним, по данным оперативного штаба Бердска на 14 мая в городе под медицинским наблюдением находятся 107 жителей города, из них 14 детей. На сегодняшний день в Бердске 3 новых пациента с положительным COVID-19.

По постановлению Роспотребнадзора 73 человека. Обратились сами 34 жителя. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Снято за сутки 4 граждан.

В Бердске 20 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 3 пациента выписаны.
По данным оперативного штаба на 10 утра 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению.

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались.

В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 13 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1469.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую, 1 – в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе провели 65 842 теста на коронавирус

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