Хочешь, сгухи? Помните большие банки сгущенного молока в СССР? Ох, и вкусно было!

День фрилансера в России.
В этот день в 2005 году была открыта одна из первых бирж фриланса — free-lance.ru. С тех пор ежегодно по инициативе этой компании проводятся различные праздничные мероприятия, на которые приглашаются все те, кто трудится за пределами офисных стен — программисты, копирайтеры, дизайнеры, журналисты.
65 лет назад (1955) был подписан Варшавский договор.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (так называемый Варшавский договор) между СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией предусматривал оказание странами-участницами взаимной помощи в случае нападения на одну из них. Было создано Объединённое командование вооружёнными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединённых вооружённых сил.
В июне 1955 года после передачи всеми участниками договора ратификационных грамот на хранение правительству Польши документ вступил в силу.
С 1962 года Албания не участвовала в работе органов Варшавского Договора, а в 1968 году объявила о денонсации договора. В 1990 году, после объединения Германии, ГДР перестала быть членом Варшавского договора.
31 марта 1991 году в связи с преобразованиями, происходящими в СССР и других странах Восточной Европы, были упразднены военные структуры Варшавского договора, а в июле того же года представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о прекращении действия договора.
92 года назад (1928) была образована Самарская область.
В этот день было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР об образовании Средневолжской области. В неё вошли Пензенская, Ульяновская, Оренбургская губернии, а также Самарская губерния без Пугачёвского уезда и Кузнецкий уезд Саратовской губернии.
В 1929 году область была преобразована в край, который в январе 1935 года был переименован в Куйбышевский. После принятия Конституции СССР в 1936 году край стал областью.
Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 25 января 1991 года городу Куйбышеву было возвращено имя Самара и область переименована в Самарскую.
115 лет назад (1905) в Севастополе, к 50-летию героической обороны города, была открыта панорама «Оборона Севастополя».
Сюжетом для произведения её автор — художник Франц Рубо — выбрал день отражения защитниками штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 июня 1855 года.
Здание для размещения панорамы было построено по проекту инженера Фридриха-Оскара Энберга на Историческом бульваре.
В годы Великой Отечественной войны полотно серьёзно пострадало — уцелело 2/3 картины. В 1950 году было принято решение о воссоздании панорамы. Эта миссия была возложена на коллектив художников под руководством академиков живописи Василия Яковлева и Павла Соколова-Скаля.
Панорама, получившая название «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.», вновь открылась 16 октября 1954 года.
«Оборона Севастополя» — одна из самых известных среди 60-ти панорам мира. С 1954 года ее посетило около 40 миллионов человек.
72 года назад (1948) в Тель-Авиве подписана Декларация независимости Израиля.
В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два самостоятельных государства — арабское и еврейское. В течение полугода шла кропотливая работа над Декларацией независимости.
Документ был подписан примерно за 8 часов до истечения британского мандата Палестине. Давид Бен-Гурион, впоследствии первый премьер-министр Израиля, объявил о создании еврейского государства.
120 лет назад (1900) в Париже открылись II Олимпийские игры, в которых впервые в истории приняли участие женщины.
Около тысячи спортсменов из 24 стран мира соревновались за 95 комплектов медалей в 20 видах спорта. 22 спортсменки разыграли медали в соревнованиях по теннису и гольфу.
В неофициальном общекомандном медальном зачете на первое место вышла сборная Франции, спортсмены которой завоевали 101 медаль (из них 26 — золотые), на втором месте оказалась команда США с 47 медалями (19 золотых), на третьем — Великобритании — 30 медалей (15 золотых).
142 года назад (1878) название «вазелин» было запатентовано в США, как торговая марка и торговый знак.
Мазь изобрёл и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чезбро. Наблюдая за добычей нефти, ученый заинтересовался липким нефтепродуктом, который налипал к бурильным установкам. Он заметил, что рабочие используют эту массу при ожогах и порезах. Чезбро начал экспериментировать с веществом и вскоре выделил из него полезные ингредиенты, обладающие поразительной ранозаживляющей способность.
Новый продукт химик назвал нефтяным желе и выставил на продажу в аптеке, но мазь не покупали. Тогда Чезбро решил её переименовать в «вазелин», составив название из немецкого слова «wasser» — вода и греческого «elaion» — оливковое масло.
167 лет назад (1853) было запатентовано сгущенное молоко.
Патент на это сладкое лакомство получил американец Гейл Борден. Он также известен как изобретатель «мясного сухаря» — бисквита из дегидрированного мяса, за который Борден получил золотую медаль на Лондонской всемирной выставке в 1851 году.
В нашей стране промышленное производство сгущенки началось в 1881 году. Недалеко от Оренбурга открылся небольшой завод, но продукция не пользовалась популярностью и он быстро закрылся. Во время Великой Отечественной войны было принято решение вновь запустить сгущенное молоко в массовое производство. В 1979 году был разработан ГОСТ под номером 2903-78, согласно которому сгущенку производят и сейчас.
Источник: ПГ
это итоги т.н. реформы косыгина-либермана ..после смерти Сталина верхушка кпсс,глядя на запад, пыталась построить некую полурыночную модель экономики - вместо прежней т.н. "мобилизационной модели"...Хотя в этой реформе оставались еще очень многие моменты из сталинской модели...Например, еще в первой половине 20-х годов Госплан СССР стал использовать межотраслевой баланс, задолго до того, как бежавший из СССР экономист В. Леонтьев, ставший Нобелевским лауреатом, опубликует первую статью на тему межотраслевого баланса. Именно "благодаря" реформе косыгина появились блат, приписки и спекуляция...
Вы считаете нас глупыми? Тогда для чего вы врёте? Блат приписки и спекуляция пришли в первый же день прихода вашего идола Ульянова к власти, со спецпайков, лимузинов, спецквартир в 200 метров с прислугой, спецдач со слугами! И всё это уже было при правлении вашего Ульянова, а Гугашвили лишь берёг и продолжал его спецпайки!
Да!)
НВР. Нет. Это не более, чем символ времени и эквивалент для натурального обмена конца 80-х-нач. 90-х.