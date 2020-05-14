14.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Разорвало трубу и хлынула вода: Нет горячей воды и не ходят автобусы из-за аварии на теплотрассе в Микрорайоне Бердска

12:11 14.05.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Сотрудники КБУ устраняют дефект, выявленный в ходе гидравлических испытаний. Им придется заменить 30 метров трубы.

Разорвало трубу и хлынула вода: Нет горячей воды и не ходят автобусы из за аварии на теплотрассе в Микрорайоне Бердска
КБУ устранит аварию в течение текущей недели

Проводят аварийно-восстановительные работы теплосети в районе остановки «Семь Ветров» в Микрорайоне сотрудники КБУ Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 14 мая замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко, в ходе гидравлических испытаний выявился дефект на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной.

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Так как идут гидравлические испытания, котельная «Новая» не работает. Поэтому отопление и горячая вода у потребителей отсутствует. После восстановления участка трубы теплосети, горячая вода вернется в дома бердчан, запитанных от котельной «Новая».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров»), временно меняются схемы движения по маршрутам:

№ 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);
​​№4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой» — в обратном направлении по ул. Микрорайон – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь (без проезда по ул. Космическая, Лунная);
№ 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр» — по ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Микрорайон до остановки общественного транспорта «Черёмушки» (без проезда по улицам Космическая, Лунная);

№8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» — по ул. Микрорайон – ул. Космическая, далее по ул. Лунной в сторону микрорайона Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «Лунная», «Семь ветров»);
№ 12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону остановки «Зима-Лето» (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);
№ 14 «Вокзал — Торговый центр» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая (без проезда остановок «ДК Родина», «Семь ветров»).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас отключили горячую воду?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Слежку за деньгами на капремонт отдают банкам. Что ждать?
13:18 14-05-2020
Слежку за деньгами на капремонт отдают банкам. Что ждать?
БердскЗабраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?
13:15 14-05-2020
Забраковали 420 заявлений из 2000 на пособия Путина: Почему отказывают в выплате 5000 рублей на детей до 3 лет в Бердске?
Арестован организатор частного хосписа из-за сгоревших в нем 11 стариков в Москве. Он признался и раскаялся
13:01 14-05-2020
Арестован организатор частного хосписа из-за сгоревших в нем 11 стариков в Москве. Он признался и раскаялся
Молитва: когда летишь на автомобиле в пропасть или слышишь свист пуль - найди секунды на молитву! Как молиться дома?
13:01 14-05-2020
Молитва: когда летишь на автомобиле в пропасть или слышишь свист пуль - найди секунды на молитву! Как молиться дома?
Когда последний раз общался с Путиным, рассказал зараженный коронавирусом Песков
12:47 14-05-2020
Когда последний раз общался с Путиным, рассказал зараженный коронавирусом Песков
БердскВыплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в вопросах и ответах от Пенсионного фонда
12:47 14-05-2020
Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в вопросах и ответах от Пенсионного фонда
БердскБердские юристы запустили процедуру банкротства на дому
12:33 14-05-2020
Бердские юристы запустили процедуру банкротства на дому
Мыться в коронавирус позволили москвичам: воду отключат с 1 июля
12:30 14-05-2020
Мыться в коронавирус позволили москвичам: воду отключат с 1 июля
Суд заново рассмотрит дело футболистов Кокорина и Мамаева из-за нарушений уголовного кодекса в приговоре
12:24 14-05-2020
Суд заново рассмотрит дело футболистов Кокорина и Мамаева из-за нарушений уголовного кодекса в приговоре
Бердск"Мой начальник не "такой": К секс-меньшинствам адекватно относиться попросил житель Бердска 1
12:22 14-05-2020