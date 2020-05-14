Разорвало трубу и хлынула вода: Нет горячей воды и не ходят автобусы из-за аварии на теплотрассе в Микрорайоне Бердска

КБУ устранит аварию в течение текущей недели

Проводят аварийно-восстановительные работы теплосети в районе остановки «Семь Ветров» в Микрорайоне сотрудники КБУ Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 14 мая замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко, в ходе гидравлических испытаний выявился дефект на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной.

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Так как идут гидравлические испытания, котельная «Новая» не работает. Поэтому отопление и горячая вода у потребителей отсутствует. После восстановления участка трубы теплосети, горячая вода вернется в дома бердчан, запитанных от котельной «Новая».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров»), временно меняются схемы движения по маршрутам:

№ 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);

​​№4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой» — в обратном направлении по ул. Микрорайон – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь (без проезда по ул. Космическая, Лунная);

№ 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр» — по ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Микрорайон до остановки общественного транспорта «Черёмушки» (без проезда по улицам Космическая, Лунная);



№8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» — по ул. Микрорайон – ул. Космическая, далее по ул. Лунной в сторону микрорайона Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «Лунная», «Семь ветров»);№ 12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону остановки «Зима-Лето» (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);№ 14 «Вокзал — Торговый центр» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая (без проезда остановок «ДК Родина», «Семь ветров»).