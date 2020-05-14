Вакцину от коронавируса обещает уже в июле Минздрав

ВОЗ признала перспективными девять отечественных разработок вакцин, сейчас научные центры завершают их доклинические испытания. В июне стартует самый ответственный этап исследований — клинический, то есть с апробацией препарата на добровольцах.

Вакцина — верное средство от гриппа

Такие сроки спрогнозировали для Минздрава российские учёные.

Первые отечественные препараты для вакцинации от COVID-19 могут появиться к концу июля, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе «правительственного часа» в Госдуме 13 мая. Кроме того, министр заверил депутатов, что дефицита с койками для пациентов с коронавирусом в стране нет, а стимулирующие выплаты будут начисляться медперсоналу за всю смену, а не поминутно, как это сейчас пытаются сделать некоторые чиновники.

Отечественная вакцина против COVID-19 может появиться уже летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала перспективными девять отечественных разработок вакцин, сейчас научные центры завершают их доклинические испытания. В июне стартует самый ответственный этап исследований — клинический, то есть с апробацией препарата на добровольцах. Один из научных центров страны уже сформировал для испытаний соответствующую группу — главным образом из собственных сотрудников.

«Рассчитываю, что в июле, ближе к последней декаде, первая вакцина появится», — ответил Михаил Мурашко на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, пояснив, что такие прогнозы поступили в Минздрав от российских учёных. Прививки — одно из главных условий возвращения к нормальной спокойной жизни после пандемии, причём уверены в этом не только в Минздраве, но и в Роспотребнадзоре: 8 мая глава службы Анна Попова сообщила, что все карантинные ограничения будут сняты лишь после появления действенных препаратов.

Дефицита коек нет и не было

Но вакцина — хоть и не столь отдалённое, но все-таки будущее. Пока же к 13 мая в России развёрнуто более 140 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, и это в пять раз больше, чем в начале борьбы с COVID-19. Дефицита мест для пациентов не было ни на одном из этапов противостояния инфекции. В крупных мегаполисах, где риск заражения выше, одна больничная койка сегодня приходится на тысячу жителей, в городах с низкой плотностью населения — на две тысячи жителей. И к этим койкам, заверил глава Минздрава, предъявляются новые, повышенные требования — они должны быть ориентированы на пациентов с патологиями лёгких. Деньги на их переоборудование получил каждый регион — из расчёта 800 тысяч рублей на одну перепрофилируемую койку.

При работе над бюджетом на будущий год Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос поддержки федеральных научных медицинских центров. В условиях пандемии, по словам спикера, пришлось задействовать практически все возможности федеральных медучреждений и вузов, при этом, по словам спикера Госдумы, помощь через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) им оказывается в последнюю очередь, потому что в первую очередь финансируются региональные больницы.

Сэкономить на выплатах врачам не удастся

11 мая на совещании по коронавирусу Владимир Путин пообещал, что лично проконтролирует вопрос выплаты медикам, работающим с заражёнными пациентами, и что все причитающиеся им деньги медработники должны получить до 15 мая. Но своевременность перечислений не единственная проблема, с которой столкнулись врачи.

Вячеслав Володин обратил внимание Михаила Мурашко на попытки отдельных чиновников на местах вычислить реальное время работы врача с больным коронавирусной инфекцией, чтобы платить только за эти часы. Такие действия спикер назвал абсолютно неправомерными.

Минздрав ещё раз направит в регион разъяснения на этот счёт, заверил глава ведомства. Речи «о какой-то там поминутной оплате» не может быть в принципе. Если есть смена, когда медик работает в «красной зоне», она должна быть оплачена от и до. Более того, министерство поддерживает предложение о повышении оплаты труда российских медработников и готов проработать этот вопрос с Правительством. Кроме того, ведомство выступает с инициативой отметить врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, госнаградами.

Рост цен на лекарства допустить нельзя

Со своей стороны, депутаты готовы к новым инициативам в борьбе с пандемией. Представители «Единой России» предложили обнулить таможенные пошлины и НДС на фармацевтические субстанции, у которых нет отечественных аналогов. Это позволит не допустить роста цен на медикаменты в связи с изменением курса рубля по отношению к доллару, считает руководитель фракции ЕР Сергей Неверов.

Важным в Госдуме считают и формирование оперативного запаса лекарств, причём возможности передавать лекарства из учреждения в учреждение, из города в город, и даже из региона в регион должны быть предусмотрены в законодательстве, полагает председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Кроме того, парламентарий призвал предусмотреть и новые социальные льготы для отдельных групп медработников — сотрудников скорой помощи, реаниматологов, инфекционистов: предоставить им жильё с последующей приватизацией.

Источник: pnp.ru