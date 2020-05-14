Детские от Путина: кому не дадут 5000 рублей и 10 000 рублей в Бердске, Новосибирске, России

10000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет перечислят с 1 июня 2020 года, а выплата в 5000 рублей — поступает на счет родителей ежемесячно в апреле, мае и июне.

Если подростку исполнилось 16, шанс на выплату остаётся — нужно, чтобы день рождения он отпраздновал до 1 июля 2020 года

Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к россиянам перед началом совещания по ситуации с распространением коронавируса, в котором анонсировал беспрецедентные меры поддержки россиян и бизнеса в дополнение к уже принятым. Сразу после завершения выступления президент подписал указ, в том числе устанавливающий дополнительные меры соцподдержки семей с детьми, которые, по словам Путина, затронут 27 миллионов детей.

Выплаты в пять и десять тысяч рублей, согласно указу президента от 11 мая, гарантированно получат все семьи вне зависимости от дохода. А вот возраст имеет значение. «Парламентская газета» разбиралась, кому полагаются деньги и как оформить новое пособие.

Кому положена выплата пяти тысяч рублей на ребёнка



Ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере пяти тысяч рублей положены семьям с детьми, рождёнными в период с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года включительно.

Право на выплату пяти тысяч рублей возникает у родителей или усыновителей, если:

Единственный ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 по 31 декабря 2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей или усыновителей.

У семьи есть или было право на материнский капитал: первый ребёнок родился с 1 января 2020 по 30 июня 2020 года или при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года. В таком случае электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина — владелец сертификата должен обратиться лично.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребёнка тоже должно быть гражданство РФ. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Как подать заявление на портале госуслуг

На главной странице портала госуслуги выбираете графу «Пособие на детей до 3 лет», далее необходимо:

Авторизоваться на портале — услуга доступна только для подтверждённой учётной записи.

Отправить заявление. Мать может подать электронное заявление. У мужчин право на маткапитал возникает в исключительных случаях. Мужчина — владелец сертификата подаёт заявление лично в отделение ПФР или МФЦ.

Что нужно, чтобы правильно заполнить заявление:

Свидетельство о рождении каждого ребёнка. Если свидетельства нет, обратитесь в отделение ПФР или МФЦ.

Реквизиты банковского счёта. Их можно посмотреть в интернет-банке. Это 20-значный номер вашего личного счёта, БИК и номер корреспондентского счёта.

В заявлении заполните сведения о себе и детях. На всех детей нужно подать одно заявление. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически.

Почему могут отказать в выплате:

отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребёнка;



лишение или ограничение родительских прав в отношении ребёнка;смерть ребёнка, на которого подаётся заявление о ежемесячной выплате;недостоверные сведения в заявлении.Зайдите в личный кабинет по адресу: es.pfrf.ru . Логин и пароль вводите от учётной записи на портале госуслуг.Далее прокрутите страницу вниз до раздела «Материнский капитал» и нажмите в графе «Подать заявление» на надпись «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты».Откроется форма заявления, в ней выбирайте территориальный орган ПФР, заполните данные заявителя. Нужно выбрать статус (мать, отец, мужчина — единственный усыновитель или ребёнок), указать свои ФИО, пол, номер СНИЛС, дату рождения, фамилию при рождении (если меняли фамилию), данные паспорта и номер мобильного телефона. Часть данных может заполниться автоматически.На следующем шаге нужно указать данные о ребёнке или детях: ФИО, дату рождения, номер и дату акта о рождении. Важно: нужно указать не номер свидетельства, а именно номер акта о рождении.Далее нужно заполнить банковские реквизиты, на которые будут перечислять деньги. Затем нажмите на кнопку «Сформировать заявление», на экране появится квитанция о регистрации заявления.Главное и единственное условие — наличие детей от трёх до 15 лет включительно. Если подростку исполнилось 16, шанс на выплату остаётся — нужно, чтобы день рождения он отпраздновал до 1 июля 2020 года. Деньги положены гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ, чьи дети также являются гражданами РФ.

Как оформить выплату

Только на портале госуслуг. Для этого:

Авторизуйтесь на портале Госуслуг, на главной странице выбираете графу «Пособие на детей от 3 до 16 лет».

Впишите данные ребёнка, имеющего право на получение выплаты.



Укажите реквизиты расчётного счёта на получение единовременного пособия.С 1 июня. Решение принимается в течение не более пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, затем в течение ещё трёх рабочих дней после принятия решения перечисляют деньги. Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей перечисляется за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом — 15 000 рублей.

Что делать, если сайт госуслуг «висит»

12 мая, в первый день, когда можно было подать заявления на получение выплат, портал государственных услуг столкнулся со сбоями — у сайта не работала веб-версия, он также не открывался через браузер с мобильных устройств. Сейчас на ресурс можно зайти, однако оформление заявления займёт некоторое время.

Как рассказала «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, сайт не выдержал обращений большого числа граждан за матпомощью. По её словам, из-за возросшей нагрузки возможны краткосрочные сбои, поэтому с подачей заявления в ближайшие дни можно подождать.

Важно: подать заявление можно до 1 октября, поэтому торопиться не обязательно.