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В реанимации 61 больной коронавирусом в Новосибирской области, на ИВЛ – 13 человек 14 мая

12:01 14.05.2020 Фото: t.me/COVID2019_official
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Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались.

В реанимации 61 больной коронавирусом в Новосибирской области, на ИВЛ – 13 человек 14 мая
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В реанимации 61 больной коронавирусом в Новосибирской области, на ИВЛ – 13 человек 14 мая

В реанимации 61 больной коронавирусом в Новосибирской области, на ИВЛ – 13 человек 14 маяВакцину от коронавируса обещает уже в июле МинздравЕщё 1134 новостей

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 утра 14 мая в регионе за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению.

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались.

В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 13 человек. В детскую больницу №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1469.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую, 1 – в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе провели 65 842 теста на коронавирус.

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