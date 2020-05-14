Мыться в коронавирус позволили москвичам: воду отключат с 1 июля

Решение проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции — это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона, — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Воды не будет несколько дней

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье перенесли на более позднее время. Графики изменили из-за пандемии. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева отключения начнутся с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

В городских округах Подмосковья уже начали составлять новые графики отключения горячей воды. Сроки перенесли с 1 июня на июль–август.

«Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции — это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что отключения будут проводить в летнее время и не дольше чем на 14 дней.

Также в регионе прорабатывают возможность сокращения сроков отключения горячего водоснабжения с 14 до 10 дней. Такое поручение дал губернатор области.

Сейчас нормативный срок отключения горячей воды составляет две недели. В этом году его сократят до 10 дней в ряде округов: в Реутове, Ленинском, Дзержинском, Котельниках, Серебряных Прудах, Краснознаменске.

А в Балашихе, Богородском, Кашире, Королеве, Коломенском, Люберцах, Мытищах, Чехове срок отключения горячей воды удастся сократить до 10 дней у большей части населения.

Источник: 360tv.ru