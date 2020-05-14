«Мой начальник не «такой»: К секс-меньшинствам адекватно относиться попросил житель Бердска

Анонимный пользователь соцсети признается: начальник очень добр и хорошо общается с ним. Зато женщина начальница до него была та еще зараза и хотела занизить показатели в его отчете.

Аноним признался, начальник к нему очень добр

Откровенный пост опубликовал в группе»Подслушано Бердск» соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь сообщества, 12 мая.

— Ребята, я призываю адекватно относиться к секс-меньшинствам. У меня вот начальник на работе «не такоооой», но знаете, он очень добр и хорошо общается со мной. Зато женщина начальница до него была — та еще зараза и хотела занизить показатели в моем отчете, — пишет житель Бердска.

Пользователь Антон предположил, что «не такой» начальник, мягко говоря, заинтересован своим подчиненным. Татьяна написала, что начальник «удовлетворенный».

— Призываю адекватно относиться ко всем людям, не зависимо от пола, возраста, расы, веры, ориентации и внешности, — написала Анастасия.

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