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Арестован организатор частного хосписа из-за сгоревших в нем 11 стариков в Москве. Он признался и раскаялся

13:01 14.05.2020 Фото: sledcom.ru
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В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять были госпитализированы. В последующем две пенсионерки скончались в больнице. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.

Арестован организатор частного хосписа из за сгоревших в нем 11 стариков в Москве. Он признался и раскаялся
На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину

По ходатайству следственных органов СК России по Московской области судом в отношении организатора частного хосписа в г.о. Красногорске, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 11 человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста за плату в размере от 1000 до 1200 рублей в сутки с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

11 мая 2020 года в ночное время на втором этаже домовладения произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять были госпитализированы. В последующем две пенсионерки скончались в больнице. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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