Выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка в вопросах и ответах от Пенсионного фонда

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ? В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка? Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

Все дети от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей с 1 июня 2020 года

Ответы на вопросы по единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Когда можно получить выплату?

Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате) права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата дается за каждого ребенка?



Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня, можно ли получить выплату?

Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит право на выплату.

Если ребенку исполняется 3 года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

Да, можно.

Если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?



Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Как получить выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на Портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?



Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать заявление на выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Единовременная выплата предоставляется при наличии у семьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?



При подаче заявления через Портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.



Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр.В заявлении указываются данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка.



Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату.Представление недостоверных сведений.Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Источник: ПФР