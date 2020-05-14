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Избивала и насиловала 11-летнюю дочь жительница Коми. О криках и издевательствах над ребенком в полицию сообщила ее соседка

18:00 14.05.2020 Фото: pixabay.com
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Семья состояла на учете в органах профилактики. В ходе расследования обвиняемая не признала вину в содеянном. Между тем следствием собраны достаточные доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Избивала и насиловала 11 летнюю дочь жительница Коми. О криках и издевательствах над ребенком в полицию сообщила ее соседка
Обвиняемая не признала вину в содеянном

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 39-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании малолетней дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию (ст.ст.117,156 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей дочери 2009 года рождения и причиняла ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. Об одном из случаев противоправного поведения женщины в полицию сообщила соседка. В ходе проверки выяснилось, что побои носили систематический характер.

Как следует из материалов уголовного дела, семья состояла на учете в органах профилактики. В ходе расследования обвиняемая не признала вину в содеянном. Между тем следствием собраны достаточные доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

С целью устранения обстоятельств, способствоваших совершению преступления, следователем в адрес должностных лиц органов профилактики внесены представления.

Источник: Следком

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