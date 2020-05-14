Молитва: когда летишь на автомобиле в пропасть или слышишь свист пуль — найди секунды на молитву! Как молиться дома?

Сегодня, когда в связи с пандемией закрыты многие храмы, в редакцию поступают вопросы о том, как молиться дома. Изучив опыт святых, мы публикуем советы по домашней молитве.
Живой диалог
Молитва — не медитация, не мантра, не заклинание, не заговор, когда отношения с Творцом строятся по принципу «ты — мне, я — тебе», «ты мне здоровье, благополучие, а я тебе, так и быть, прочитаю молитву». Молитва — это живой диалог с Богом. Общение творения со своим Творцом, создания со своим Создателем. Важно понимать: молитвой мы не Бога приближаем к себе, а себя к Богу — Бог-то всегда рядом. Священномученик Дионисий Ареопагит сравнивал молящихся с моряками корабля, пытающегося пристать к берегу. «Находясь в корабле, схватившись за канаты, прикрепленные к скале и протянутые нам, чтобы мы причалили, мы притягиваем не скалу к себе, а самих себя и корабль — к скале».
Молитва — это рывок к Богу, но и ответ Бога на призыв человека. Причем, как учат опытные молитвенники, молитва в большей степени ответ Бога на наш обычно очень слабый призыв.
Твердое решение
Это кажется, что молитва дело нетрудное — нашел в интернете канонический текст и читай на здоровье, как читаешь статью. Только вот приступив к намеченному, с удивлением замечаешь: вдруг, откуда ни возьмись, появляются тысячи причин, мешающих благому порыву, и молитва отложена. Или даже начата, но после первых строчек внимание рассеивается, эскадрон твоих мыслей шальных уносит тебя куда-то вдаль, и ты уже где угодно, только не в тексте. Первое состояние — когда находятся поводы, мешающие молиться, — называется искушением, и порождено оно той силой, что постоянно препятствует нашему обращению к Богу. Искушения устраняют твердостью намерений: решил молиться — не отступай.
Второе состояние — рассеянность нашего внимания. Проблема, знакомая даже святым — людям с огромным молитвенным опытом. Выходит, молитва — это труд, и ему нужно учиться. Важно помнить: приступать к общению с Богом надо с чистым сердцем, оставив за дверью обиды, злобу.
С чего начать
Спасет за миг до гибели
Любую краткую молитву можно произнести за несколько секунд. Когда машина летит навстречу гибели или рядом свистят пули. Когда опасность зрима, велика, или ты даже и не знаешь, откуда она может прийти… Мало ли случаев, когда жизнь висит на волоске. Как же молиться в опасности? За многие тысячелетия человечество наработало практический опыт обращения к Тому, Кто и даровал нам жизнь. Самая короткая мольба — «Господи, помилуй!» Слово «помилуй» вмещает все разнообразие того, что бы мы хотели попросить у Бога.
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Ведь чего бы мы ни ждали от Него — жизни, здоровья, спасения себя и близких, даже просто благополучия, мы по сути испрашиваем одно: проявить к нам, немощным и слабым, Его любовь и милость. Это «помилуй» — казалось бы, такое неконкретное — содержит наше глубочайшее смирение: мы и вправду не детализируем — «дай мне еще пожить», «сохрани здоровье», «верни благополучие», нет, мы не требуем чуда, мы вверяем себя Его милости. Но, надеясь на нее, не молчим, скрывшись в раковине своих переживаний, своего «я», а дерзновенно взываем: «Помилуй!» Старец Силуан учил: «Если человек раз в жизни всем естеством скажет: «Господи, помилуй!» — Господь непременно помилует».
Никого, кроме Бога и тебя
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Богослов А.И. Осипов делится: «Святые отцы настоятельно советуют как можно чаще повторять про себя молитву всего из пяти слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Повторять, где бы вы ни были, что бы ни делали. Повторять с вниманием, благоговением и покаянием. Краткие молитвы — лучшее средство приучить ум и сердце к молению. Тот, кто не научится сохранять внимание в краткой молитве, всегда будет в рассеянии». «Умному деланию» Иисусовой молитвы монахи посвящали жизнь. Нам достаточно знать: Иисусова молитва при всей простоте — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» — обладает уникальной силой. Вот что пишет митрополит Антоний Сурожский: «Иисусова молитва более других направлена к тому, чтобы поставить нас в Божие присутствие без всякой мысли, кроме сознания того чуда, что мы здесь и Бог с нами, потому что, когда мы молимся Иисусовой молитвой, то нет ничего и никого, кроме Бога и нас».
Тайное и явное
Господня молитва — молитва, заповеданная нам Самим Иисусом Христом. Евангелие от Матфея рассказывает, что когда во время Нагорной проповеди ученики приступили к Иисусу, спрашивая Его, как им молиться, Спаситель ответил: «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». После любой молитвы можно добавить прошение за близкого: «Господи, спаси и помилуй раба Божьего, и имя».
Внимательно храни себя
Хотя молитва — это и дело, и труд, она не заменяет действия, христианского поступка. И уж тем более не подразумевает беззаботности, безответственности, самонадеянного упования на то, что раз уж ты регулярно молишься, то почти свят, а значит, фундаментальные законы нашего мира — биологические, физические, для тебя не писаны, ну или Господь их ради тебя нарушит.
Стоит вспомнить слова нашего святого, митрополита Филарета Московского, сказанные осенью 1847 года во время эпидемии холеры. Призвав всех к молитве, он подчеркнул: «Не ленностны будем и в употреблении естественных средств и предосторожностей к сохранению здравия, к недопущению вредоносных влияний. Как можем мы требовать, чтобы хранил нас Бог, если мы сами не бережем себя и сами предаем себя действию разрушительных сил? Внимательно храни себя малым возможным для тебя хранением, и тогда Бог будет хранить тебя великим, всеблагим и всемощным хранением».
Источник: РГ