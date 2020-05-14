Молитва: когда летишь на автомобиле в пропасть или слышишь свист пуль — найди секунды на молитву! Как молиться дома?

Молитва — не медитация, не мантра, не заклинание, не заговор, когда отношения с Творцом строятся по принципу «ты — мне, я — тебе», «ты мне здоровье, благополучие, а я тебе, так и быть, прочитаю молитву». Молитва — это живой диалог с Богом.

Господня молитва — молитва, заповеданная нам Самим Иисусом Христом

Сегодня, когда в связи с пандемией закрыты многие храмы, в редакцию поступают вопросы о том, как молиться дома. Изучив опыт святых, мы публикуем советы по домашней молитве.

Живой диалог

Молитва — не медитация, не мантра, не заклинание, не заговор, когда отношения с Творцом строятся по принципу «ты — мне, я — тебе», «ты мне здоровье, благополучие, а я тебе, так и быть, прочитаю молитву». Молитва — это живой диалог с Богом. Общение творения со своим Творцом, создания со своим Создателем. Важно понимать: молитвой мы не Бога приближаем к себе, а себя к Богу — Бог-то всегда рядом. Священномученик Дионисий Ареопагит сравнивал молящихся с моряками корабля, пытающегося пристать к берегу. «Находясь в корабле, схватившись за канаты, прикрепленные к скале и протянутые нам, чтобы мы причалили, мы притягиваем не скалу к себе, а самих себя и корабль — к скале».

Молитва — это рывок к Богу, но и ответ Бога на призыв человека. Причем, как учат опытные молитвенники, молитва в большей степени ответ Бога на наш обычно очень слабый призыв.

Твердое решение

Это кажется, что молитва дело нетрудное — нашел в интернете канонический текст и читай на здоровье, как читаешь статью. Только вот приступив к намеченному, с удивлением замечаешь: вдруг, откуда ни возьмись, появляются тысячи причин, мешающих благому порыву, и молитва отложена. Или даже начата, но после первых строчек внимание рассеивается, эскадрон твоих мыслей шальных уносит тебя куда-то вдаль, и ты уже где угодно, только не в тексте. Первое состояние — когда находятся поводы, мешающие молиться, — называется искушением, и порождено оно той силой, что постоянно препятствует нашему обращению к Богу. Искушения устраняют твердостью намерений: решил молиться — не отступай.

Второе состояние — рассеянность нашего внимания. Проблема, знакомая даже святым — людям с огромным молитвенным опытом. Выходит, молитва — это труд, и ему нужно учиться. Важно помнить: приступать к общению с Богом надо с чистым сердцем, оставив за дверью обиды, злобу.

С чего начать



Молитв много, на все случаи жизни: за болящих и за лечащих. Есть те, что читают в опасности, в тревоге, в отчаянии. Но как бы нам ни хотелось в благочестивом порыве сразу приступить к произнесению длинных молитвословий, начинать надо с азбуки. С кратких молитв. Именно их вспоминают в минуты опасности, когда истощены болезнью. Всегда, когда нет времени, сил проговаривать долгий текст, но есть острая необходимость схватиться за тот самый спасительный канат, о котором говорил святой Дионисий Ареопагит, и, вынырнув из бурлящего моря, пристать к берегу.

Спасет за миг до гибели

Любую краткую молитву можно произнести за несколько секунд. Когда машина летит навстречу гибели или рядом свистят пули. Когда опасность зрима, велика, или ты даже и не знаешь, откуда она может прийти… Мало ли случаев, когда жизнь висит на волоске. Как же молиться в опасности? За многие тысячелетия человечество наработало практический опыт обращения к Тому, Кто и даровал нам жизнь. Самая короткая мольба — «Господи, помилуй!» Слово «помилуй» вмещает все разнообразие того, что бы мы хотели попросить у Бога.

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Ведь чего бы мы ни ждали от Него — жизни, здоровья, спасения себя и близких, даже просто благополучия, мы по сути испрашиваем одно: проявить к нам, немощным и слабым, Его любовь и милость. Это «помилуй» — казалось бы, такое неконкретное — содержит наше глубочайшее смирение: мы и вправду не детализируем — «дай мне еще пожить», «сохрани здоровье», «верни благополучие», нет, мы не требуем чуда, мы вверяем себя Его милости. Но, надеясь на нее, не молчим, скрывшись в раковине своих переживаний, своего «я», а дерзновенно взываем: «Помилуй!» Старец Силуан учил: «Если человек раз в жизни всем естеством скажет: «Господи, помилуй!» — Господь непременно помилует».

Никого, кроме Бога и тебя

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Богослов А.И. Осипов делится: «Святые отцы настоятельно советуют как можно чаще повторять про себя молитву всего из пяти слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Повторять, где бы вы ни были, что бы ни делали. Повторять с вниманием, благоговением и покаянием. Краткие молитвы — лучшее средство приучить ум и сердце к молению. Тот, кто не научится сохранять внимание в краткой молитве, всегда будет в рассеянии». «Умному деланию» Иисусовой молитвы монахи посвящали жизнь. Нам достаточно знать: Иисусова молитва при всей простоте — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» — обладает уникальной силой. Вот что пишет митрополит Антоний Сурожский: «Иисусова молитва более других направлена к тому, чтобы поставить нас в Божие присутствие без всякой мысли, кроме сознания того чуда, что мы здесь и Бог с нами, потому что, когда мы молимся Иисусовой молитвой, то нет ничего и никого, кроме Бога и нас».

Тайное и явное

Господня молитва — молитва, заповеданная нам Самим Иисусом Христом. Евангелие от Матфея рассказывает, что когда во время Нагорной проповеди ученики приступили к Иисусу, спрашивая Его, как им молиться, Спаситель ответил: «Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». После любой молитвы можно добавить прошение за близкого: «Господи, спаси и помилуй раба Божьего, и имя».

Внимательно храни себя

Хотя молитва — это и дело, и труд, она не заменяет действия, христианского поступка. И уж тем более не подразумевает беззаботности, безответственности, самонадеянного упования на то, что раз уж ты регулярно молишься, то почти свят, а значит, фундаментальные законы нашего мира — биологические, физические, для тебя не писаны, ну или Господь их ради тебя нарушит.

Стоит вспомнить слова нашего святого, митрополита Филарета Московского, сказанные осенью 1847 года во время эпидемии холеры. Призвав всех к молитве, он подчеркнул: «Не ленностны будем и в употреблении естественных средств и предосторожностей к сохранению здравия, к недопущению вредоносных влияний. Как можем мы требовать, чтобы хранил нас Бог, если мы сами не бережем себя и сами предаем себя действию разрушительных сил? Внимательно храни себя малым возможным для тебя хранением, и тогда Бог будет хранить тебя великим, всеблагим и всемощным хранением».

Источник: РГ