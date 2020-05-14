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Получить 5000 рублей на ребенка до 3 лет от Путина может мама или папа в Бердске

15:45 14.05.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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15 000 рублей получат семьи, не имеющие права на получение материнского семейного капитала. При подаче заявления необходим СНИЛС, как на ребенка, так и на родителей.

Получить 5000 рублей на ребенка до 3 лет от Путина может мама или папа в Бердске
Все семьи получат по 15 000 рублей на ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
Получить 5000 рублей на ребенка до 3 лет от Путина может мама или папа в Бердске

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По распоряжению Владимира Путина с 12 мая выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май, июнь. Ранее такая выплата была положена только семьям, которым выплачивался материнский капитал, и обращались соответственно мамы. То есть все семьи получат по 15 000 рублей на ребенка. Это те семьи, у которых дети были рождены в период с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

— За выплатами может обратиться как мама, так и папа. Срок подачи заявления до 1 октября 2020 года, Подать заявление можно либо через единый портал госуслуг, либо через личный кабинет сайта пенсионного фонда, — рассказала заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова на онлайн-конференции оперативного штаба 14 мая.

При подаче заявления кроме документов родителя и ребенка, для заполнения необходим страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, как на ребенка, так и на родителей.

— Тщательно проверяйте данные. Аккуратно заполненное заявление приводит к тому, что денежные средства выплачиваются максимально в короткий срок,- подчеркнула специалист.

Сейчас Пенсионный фонд работает по предварительной записи, для оформления СНИЛС можно позвонить по телефонам: 2-63-97, 2-63-98, а для подачи заявлений по номеру 2-16-82.

Также записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда.

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