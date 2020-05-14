14.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

93 человека умерли от COVID-19 за сутки в России. Всего вирус погубил 2 305 пациентов на 14 мая

15:55 14.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Общее число заболевших в России — 252 245 человек. Более 40% (4 049) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

93 человека умерли от COVID 19 за сутки в России. Всего вирус погубил 2 305 пациентов на 14 мая
Организация похорон сопряжена с многими моментами, которые нужно тщательно продумать, чтобы не упустить важные аспекты
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
93 человека умерли от COVID 19 за сутки в России. Всего вирус погубил 2 305 пациентов на 14 мая

Нетипичные проявления COVID-19: проблемы острого живота и асцита у двух больных в МосквеНовые заболевшие COVID-19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженнымиЕщё 1141 новостей

9 974 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 252 245 человек.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 4 712, Подмосковье — 918, Санкт-Петербург — 460, Нижегородская область — 238.

Более 40% (4 049) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

За последние сутки умерли 93 человека (за весь период — 2 305), выписаны по выздоровлению — 5 527 человек (за весь период — 53 530).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут еще смерти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нетипичные проявления COVID-19: проблемы острого живота и асцита у двух больных в Москве
17:04 14-05-2020
Нетипичные проявления COVID-19: проблемы острого живота и асцита у двух больных в Москве
За фото лидера нацистов Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера в строю "Бессмертного полка" СК возбудил уголовное дело
17:00 14-05-2020
За фото лидера нацистов Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера в строю
БердскТекут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической
16:58 14-05-2020
Текут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической
БердскИнвестпроекты на 60,3 млрд рублей дадут новые рабочие места и мощный толчок развитию агропромышленности, заявил губернатор Травников
16:30 14-05-2020
Инвестпроекты на 60,3 млрд рублей дадут новые рабочие места и мощный толчок развитию агропромышленности, заявил губернатор Травников
БердскИзменился маршрут 6 автобусов из-за аварии на теплотрассе на улице Лунная через остановку «Семь ветров» в Бердске 1
16:24 14-05-2020
Изменился маршрут 6 автобусов из-за аварии на теплотрассе на улице Лунная через остановку «Семь ветров» в Бердске
БердскНовые заболевшие COVID-19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными
16:16 14-05-2020
Новые заболевшие COVID-19 в Бердске: Двое мужчин и женщина стали 18,19 и 20 зараженными
Припорошило снегом двух мертвых детей. Братья 6 и 7 лет не вернулись с прогулки на Чукотке
16:15 14-05-2020
Припорошило снегом двух мертвых детей. Братья 6 и 7 лет не вернулись с прогулки на Чукотке
Что посадить во вторую декаду мая 2020 года по лунному календарю: 25 мая один из самых плодородных дней месяца
16:15 14-05-2020
Что посадить во вторую декаду мая 2020 года по лунному календарю: 25 мая один из самых плодородных дней месяца
БердскКак подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция 17
16:14 14-05-2020
Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкция
БердскНа 23 месте Новосибирская область по зараженным COVID-2019. Сводка по регионам
16:12 14-05-2020
На 23 месте Новосибирская область по зараженным COVID-2019. Сводка по регионам