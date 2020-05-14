93 человека умерли от COVID-19 за сутки в России. Всего вирус погубил 2 305 пациентов на 14 мая

Общее число заболевших в России — 252 245 человек. Более 40% (4 049) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

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9 974 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 252 245 человек.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 4 712, Подмосковье — 918, Санкт-Петербург — 460, Нижегородская область — 238.

Более 40% (4 049) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

За последние сутки умерли 93 человека (за весь период — 2 305), выписаны по выздоровлению — 5 527 человек (за весь период — 53 530).