93 человека умерли от COVID-19 за сутки в России. Всего вирус погубил 2 305 пациентов на 14 мая

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
9 974 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 252 245 человек.
Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 4 712, Подмосковье — 918, Санкт-Петербург — 460, Нижегородская область — 238.
Более 40% (4 049) новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.
За последние сутки умерли 93 человека (за весь период — 2 305), выписаны по выздоровлению — 5 527 человек (за весь период — 53 530).