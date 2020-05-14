На 23 месте Новосибирская область по зараженным COVID-2019. Сводка по регионам

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9974 в 84 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 4712
2. Московская область — 918
3. Санкт-Петербург — 460
4. Нижегородская область — 238
5. Ивановская область — 102
6. Тульская область — 98
7. Республика Дагестан — 98
8. Калужская область — 97
9. Краснодарский край — 97
10. Волгоградская область — 96
11. Саратовская область — 96
12. Рязанская область — 89
13. Оренбургская область — 89
14. Республика Башкортостан — 88
15. Ярославская область — 87
16. Тамбовская область — 86
17. Самарская область — 84
18. Брянская область — 82
19. Ульяновская область — 80
20. Чувашская Республика — 79
21. Ростовская область — 78
22. Курская область — 76
23. Новосибирская область — 76
24. Кабардино-Балкарская Республика — 73
25. Ямало-Ненецкий АО — 73
26. Ставропольский край — 72
27. Республика Северная Осетия — 70
28. Ленинградская область — 69
29. Свердловская область — 64
30. Республика Татарстан — 61
31. Ханты-Мансийский АО — 61
32. Орловская область — 57
33. Белгородская область — 52
34. Хабаровский край — 51
35. Республика Бурятия — 49
36. Приморский край — 49
37. Липецкая область — 46
38. Забайкальский край — 46
39. Владимирская область — 45
40. Воронежская область — 45
41. Астраханская область — 45
42. Пензенская область — 45
43. Челябинская область — 44
44. Пермский край — 42
45. Архангельская область — 41
46. Тюменская область — 41
47. Республика Ингушетия — 39
48. Республика Тыва — 39
49. Алтайский край — 39
50. Республика Марий Эл — 37
51. Смоленская область — 36
52. Калининградская область — 36
53. Республика Калмыкия — 35
54. Республика Саха (Якутия) — 35
55. Республика Мордовия — 34
56. Омская область — 34
57. Костромская область — 31
58. Республика Крым — 30
59. Карачаево-Черкесская Республика — 27
60. Иркутская область — 26
61. Чеченская Республика — 24
62. Мурманская область — 21
63. Красноярский край — 21
64. Тверская область — 20
65. Новгородская область — 15
66. Кировская область — 15
67. Кемеровская область — 13
68. Республика Карелия — 12
69. Вологодская область — 12
70. Псковская область — 12
71. Амурская область — 12
72. Камчатский край — 11
73. Курганская область — 9
74. Томская область — 9
75. Республика Коми — 8
76. Республика Хакасия — 8
77. Удмуртская Республика — 7
78. Еврейская АО — 6
79. Республика Адыгея — 5
80. Республика Алтай — 3
81. Сахалинская область — 2
82. Севастополь — 2
83. Магаданская область — 1
84. Чукотский АО — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 53 530 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор