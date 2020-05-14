На 23 месте Новосибирская область по зараженным COVID-2019. Сводка по регионам

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 53 530 человек.

Положительный тест на коронавирус был у ребенка из Искитима

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9974 в 84 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 4712

2. Московская область — 918

3. Санкт-Петербург — 460

4. Нижегородская область — 238

5. Ивановская область — 102

6. Тульская область — 98

7. Республика Дагестан — 98

8. Калужская область — 97

9. Краснодарский край — 97

10. Волгоградская область — 96

11. Саратовская область — 96

12. Рязанская область — 89

13. Оренбургская область — 89

14. Республика Башкортостан — 88

15. Ярославская область — 87

16. Тамбовская область — 86

17. Самарская область — 84

18. Брянская область — 82

19. Ульяновская область — 80

20. Чувашская Республика — 79

21. Ростовская область — 78

22. Курская область — 76

23. Новосибирская область — 76

24. Кабардино-Балкарская Республика — 73

25. Ямало-Ненецкий АО — 73

26. Ставропольский край — 72

27. Республика Северная Осетия — 70

28. Ленинградская область — 69

29. Свердловская область — 64

30. Республика Татарстан — 61

31. Ханты-Мансийский АО — 61

32. Орловская область — 57

33. Белгородская область — 52

34. Хабаровский край — 51

35. Республика Бурятия — 49

36. Приморский край — 49

37. Липецкая область — 46

38. Забайкальский край — 46

39. Владимирская область — 45

40. Воронежская область — 45

41. Астраханская область — 45

42. Пензенская область — 45

43. Челябинская область — 44

44. Пермский край — 42

45. Архангельская область — 41

46. Тюменская область — 41

47. Республика Ингушетия — 39

48. Республика Тыва — 39

49. Алтайский край — 39

50. Республика Марий Эл — 37

51. Смоленская область — 36

52. Калининградская область — 36

53. Республика Калмыкия — 35

54. Республика Саха (Якутия) — 35

55. Республика Мордовия — 34

56. Омская область — 34

57. Костромская область — 31

58. Республика Крым — 30

59. Карачаево-Черкесская Республика — 27

60. Иркутская область — 26

61. Чеченская Республика — 24

62. Мурманская область — 21

63. Красноярский край — 21

64. Тверская область — 20

65. Новгородская область — 15

66. Кировская область — 15

67. Кемеровская область — 13

68. Республика Карелия — 12

69. Вологодская область — 12

70. Псковская область — 12

71. Амурская область — 12

72. Камчатский край — 11

73. Курганская область — 9

74. Томская область — 9

75. Республика Коми — 8

76. Республика Хакасия — 8

77. Удмуртская Республика — 7

78. Еврейская АО — 6

79. Республика Адыгея — 5

80. Республика Алтай — 3

81. Сахалинская область — 2

82. Севастополь — 2

83. Магаданская область — 1

84. Чукотский АО — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 53 530 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор