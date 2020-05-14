Дарим вещам вторую жизнь

Многие ателье чинят и сложные заказы, среди которых бывает настоящая кожа, натуральный мех и нежные ткани.
Практически у каждого человека далеко в шкафу запрятана любимая дорогая одежда, которую бы еще носить и носить, но уже где-то появились первые дырочки и потертости. Выбросить такую вещь жалко, ведь в целом ее внешний вид пригоден для выхода в свет. А что говорить про одежду, которая была приобретена недавно, но испорчена по неосторожности? Такой вещи однозначно нужно дать второй шанс! В этом случае спасателем станет любое ателье, где помимо починки, занимаются и ремонтом одежды.
В процессе обращения к швеям-модельерам многие приобретают новый взгляд на вещь, требующую ремонта. Таким образом, из обычной одежды, купленной в магазине, можно сделать индивидуальный пошив. Например, брюки, которые нужно подшить, дают возможность стать модными кюлотами или палаццо. Растянувшаяся вязаная кофта - стильным пончо, а дырявая юбка - интересным вариантом для выхода на красную ковровую дорожку. Важно лишь уметь замаскировать мелкие недостатки и подчеркнуть важные детали. В ателье непременно учитывают все желания клиента, а если он вдруг сомневается в правильности своего выбора, ему всегда помогут дельным советом. В ателье можно отдать абсолютно любую вещь, вплоть до ремня!
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Даем новую жизнь коже и мехам
Одной из самых проблемных видов одежды являются меха и кожа. В особенности шубы, которые лежат достаточно длительное время на хранении в темном шкафу, и, как правило, зачастую неправильно. В ателье дать вторую жизнь шубе можно несколькими способами: отремонтировать, реставрировать, перешить, сделать новую подкладку и выполнить химчистку изделия. Например, если на меховой вещи разошлись швы, подшивать их с помощью строчной машинки нельзя! В противном случае можно повредить мездру – изнанку шубы, путем натягивания меха. Ремонтируют разошедшийся шов вручную, работы производят либо швом «козлик», либо обметочным. После чего для прочности проклеивают специальной контактной лентой и снова прошивают обметочным швом по верху.
Чтобы устранить появившуюся потертость или дырку на шубе, портной в ателье подбирает кусочек меха так, чтобы ворс был идентичен первоначальному изделию. Если такую заплатку тяжело или невозможно подобрать, то ее изготавливают из пояска, подборта или боковых швов. Для этого специалист берет предназначенный для таких процедур ножик или лезвие, аккуратно подрезает края на поврежденном участке, придавая им такую форму, чтобы заплатка встала ровно и не заметно. Приметывают ее без натягивания меха и затем пришивают обметочным швом. По окончанию пошива место ремонта слегка простукивают молотком через ткань или бумагу для сравнения меха с остальной площадью ворса изделия.
Если на изделии возникли потертости, их устраняют, убирая под внутренний шов. Для этого портной отпарывает подкладку и швы, фиксирующие подборт шубы. Далее сметывает место проплешины, дублирует это место контактной лентой, срезает поврежденный участок, прошивает края вновь лентой, выворачивает и простукивает шов и пришивает подкладку обратно. Заменять подкладку лучше всего на натуральные ткани или вискозу. Это требуется для того, чтобы мех мог дышать и в дальнейшем дольше служить. По желанию можно убрать или добавить утеплитель в изделие. По наполнению шубы также проконсультирует портной. Перед тем, как отдать изделие на ремонт, убедитесь в том, что его гарантийный срок уже не исчерпан. Проверить это можно по состоянию мездры. Если она эластична и не расползается, смело обращайтесь в ателье для восстановления внешнего и внутреннего вида изделия.
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А как же кожа?
Что касается ремонта кожи, то здесь дела обстоят значительно легче. Однако изделия из натурального материала капризны в своем обслуживании и починке. Поэтому, опять же, рекомендуется обратиться к профессионалам в ателье. Устранить аккуратно разрывы и дырки на кожаной одежде сможет только специалист. Чтобы зашить порвавшуюся наверху кожаную куртку, портной вначале распарывает подкладку, затем порванный участок обезжиривают специальным растворителем. Далее приклеивается заплатка, а на места, где видна проклейка наносится слой крем-краски для кожи. Это поможет замаскировать и скрыть шов, выровнять цвет поверхности. После этого на заплатку кладется тяжелый пресс, и изделие лежит под ним в течение суток.
Такие нехитрые, на первый взгляд, способы починки требуют времени, внимательности, усидчивости и терпимости. Поэтому доверить хорошие вещи для их ремонта можно только портным в ателье.
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