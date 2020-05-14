Дарим вещам вторую жизнь

Если на изделии возникли потертости, их устраняют, убирая под внутренний шов. Для этого портной отпарывает подкладку и швы, фиксирующие подборт шубы. Далее сметывает место проплешины, дублирует это место контактной лентой, срезает поврежденный участок, прошивает края вновь лентой, выворачивает и простукивает шов и пришивает подкладку обратно. Заменять подкладку лучше всего на натуральные ткани или вискозу. Это требуется для того, чтобы мех мог дышать и в дальнейшем дольше служить. По желанию можно убрать или добавить утеплитель в изделие. По наполнению шубы также проконсультирует портной. Перед тем, как отдать изделие на ремонт, убедитесь в том, что его гарантийный срок уже не исчерпан. Проверить это можно по состоянию мездры. Если она эластична и не расползается, смело обращайтесь в ателье для восстановления внешнего и внутреннего вида изделия.

