Совет профессионала - как выбрать хорошего аниматора?



- В идеале у него должно быть педагогическое образование, но есть люди от природы талантливые, которые могут моментально находить контакт с детьми, - считает организатор мероприятий Веста Науменко. - Аниматор - это «гвоздь», на котором держится праздник, и именно от его профессионализма зависит настроение гостей.

Говорят, лучше один раз увидеть. Вы можете оценить по видео-презентации степень профессионализма специалиста и просто определить, нравится ли он вам. Настоящие профессионалы умеют все: танцевать, петь, смешить, находить клад, доставать подарки из рукавов.