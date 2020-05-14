Совет профессионала - как выбрать хорошего аниматора?
- В идеале у него должно быть педагогическое образование, но есть люди от природы талантливые, которые могут моментально находить контакт с детьми, - считает организатор мероприятий Веста Науменко. - Аниматор - это «гвоздь», на котором держится праздник, и именно от его профессионализма зависит настроение гостей.
Говорят, лучше один раз увидеть. Вы можете оценить по видео-презентации степень профессионализма специалиста и просто определить, нравится ли он вам. Настоящие профессионалы умеют все: танцевать, петь, смешить, находить клад, доставать подарки из рукавов.
- В идеале у него должно быть педагогическое образование, но есть люди от природы талантливые, которые могут моментально находить контакт с детьми, - считает организатор мероприятий Веста Науменко. - Аниматор - это «гвоздь», на котором держится праздник, и именно от его профессионализма зависит настроение гостей.
Говорят, лучше один раз увидеть. Вы можете оценить по видео-презентации степень профессионализма специалиста и просто определить, нравится ли он вам. Настоящие профессионалы умеют все: танцевать, петь, смешить, находить клад, доставать подарки из рукавов.
Сладкий рай
Вы можете заказать криолабараторию, специалисты которой на ваших глазах сделают наномороженое и устроят селфи в тумане.
Мармеладки, шоколадки, капкейки, гирлянды из конфет и бусы из чупа-чупсов - замечательные впечатления вашим детям обеспечены! Все ребята обожают сладкое, а сколько удовольствия они получат от приготовления сахарной ваты!
Вы можете заказать криолабараторию, специалисты которой на ваших глазах сделают наномороженое и устроят селфи в тумане.
Мармеладки, шоколадки, капкейки, гирлянды из конфет и бусы из чупа-чупсов - замечательные впечатления вашим детям обеспечены! Все ребята обожают сладкое, а сколько удовольствия они получат от приготовления сахарной ваты!
Сценарий на ваш выбор
Пиратская вечеринка, школа волшебниц Винкс, посвящение в принцессы. Или квест, во время которого ребятишки приходят на помощь друг другу, развивают смекалку и интеллект! И всенепременно буря эмоций от суперприключений гарантирована! В игровых центрах ребят ждут большой лабиринт, батут, музыкальное сопровождение на любой вкус.
Пиратская вечеринка, школа волшебниц Винкс, посвящение в принцессы. Или квест, во время которого ребятишки приходят на помощь друг другу, развивают смекалку и интеллект! И всенепременно буря эмоций от суперприключений гарантирована! В игровых центрах ребят ждут большой лабиринт, батут, музыкальное сопровождение на любой вкус.
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День рождения «под ключ»
Если вы располагаете временем, чтобы искать ведущих, закупать шары, торты и прочее, вы, конечно, можете организовать день рождения самостоятельно. Но в Бердске вы можете заказать праздник «под ключ».
А это значит, что украшение зала, выступление аниматоров, шоу-программа и торт на заказ ложатся на плечи профессионалов. Они подарят вашему ребенку яркий и незабываемый праздник. К такому дню рождения равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com