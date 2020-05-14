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6,1 млн тестов на коронавирус сделали россиянам на 14 мая

17:40 14.05.2020 Фото: pexels.com
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На сегодняшний день в 629 лабораториях, помимо 107 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 437 лабораториях при государственных медицинских организациях и 85 лабораториях частной формы собственности.

6,1 млн тестов на коронавирус сделали россиянам на 14 мая
На сегодняшний день в 629 лабораториях, помимо 107 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 437 лабораториях

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 14.05.2020 года проведено более 6,1 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в 629 лабораториях, помимо 107 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 437 лабораториях при государственных медицинских организациях и 85 лабораториях частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

Источник: Роспотребнадзор

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