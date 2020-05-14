Живого покойника в гробу с окном сняли на видео в Индонезии. Смотрите ролик

На видео показана опустошенная семья, священник читает молитвы во время службы. Но когда камера приближается к гробу, под стеклянной панелью шкатулки можно едва заметить зловещий контур руки.

Покойник помахал рукой из гроба

Это жуткий момент, когда труп, кажется, машет изнутри гроба.

Жуткий инцидент был снят во время похоронной службы в городе Манадо в Индонезии 5 мая и вызвал опасения, что жертву могли похоронить заживо.

Is this the hand of a dead corpse really moving or is it a trick of light or perhaps worse — did they bury this person ALIVE? This video was taken on 5th May in the city of Manado in Indonesia.#funeral #buried #strange pic.twitter.com/Udiza02ZHs — Beyond Strange (@BeyoStrange) May 12, 2020

На видео показана опустошенная семья, собирающаяся вокруг, когда священник читает молитвы во время службы.

Но когда камера приближается к гробу, под стеклянной панелью шкатулки можно едва заметить зловещий контур руки.

В видео слышно, как священник говорит: «Бог сказал в книге Иоанна. Я — воскресение и жизнь. Кто бы ни верил в меня, он будет жить, даже если он мертв».

Через несколько мгновений, так называемая рука, кажется, машет или касается крышки гроба.

Никто не заметил в то время, и похороны продолжались.

‘ВСЕ ЕЩЕ ЖИТЬ?’

Шокированные местные жители в Индонезии позже выразили свое замешательство в Интернете.

Один писал: «Да, он помахал, может быть, он был еще жив и попытался выкопать выход».

В то время как другой добавил: «Может быть, это мышь».

Но, несмотря на сверхъестественные утверждения, ученые говорят, что труп, скорее всего, двигался из-за строгой смертности — жесткости тела, классифицируемой как третья стадия смерти.

Одно исследование, опубликованное в журнале Medical News Today в 2019 году, показало, что человеческие тела могут самостоятельно двигаться после смерти.

Исследователи из Центрального университета Квинсленда в Рокхемптоне, Австралия, которые изучали процесс разложения, обнаружили, что без какой-либо внешней «помощи» человеческие останки могут изменить свое положение.

Это открытие имеет важные последствия для криминалистики.

Источник: thesun.co.uk