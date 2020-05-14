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Живого покойника в гробу с окном сняли на видео в Индонезии. Смотрите ролик

17:39 14.05.2020, Почему так? Фото: Viral Press
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На видео показана опустошенная семья, священник читает молитвы во время службы. Но когда камера приближается к гробу, под стеклянной панелью шкатулки можно едва заметить зловещий контур руки.

Живого покойника в гробу с окном сняли на видео в Индонезии. Смотрите ролик
Покойник помахал рукой из гроба

Это жуткий момент, когда труп, кажется, машет изнутри гроба.

Жуткий инцидент был снят во время похоронной службы в городе Манадо в Индонезии 5 мая и вызвал опасения, что жертву могли похоронить заживо.

На видео показана опустошенная семья, собирающаяся вокруг, когда священник читает молитвы во время службы.

Но когда камера приближается к гробу, под стеклянной панелью шкатулки можно едва заметить зловещий контур руки.

В видео слышно, как священник говорит: «Бог сказал в книге Иоанна. Я — воскресение и жизнь. Кто бы ни верил в меня, он будет жить, даже если он мертв».

Через несколько мгновений, так называемая рука, кажется, машет или касается крышки гроба.

Никто не заметил в то время, и похороны продолжались.
‘ВСЕ ЕЩЕ ЖИТЬ?’
Шокированные местные жители в Индонезии позже выразили свое замешательство в Интернете.

Один писал: «Да, он помахал, может быть, он был еще жив и попытался выкопать выход».

В то время как другой добавил: «Может быть, это мышь».

Но, несмотря на сверхъестественные утверждения, ученые говорят, что труп, скорее всего, двигался из-за строгой смертности — жесткости тела, классифицируемой как третья стадия смерти.

Одно исследование, опубликованное в журнале Medical News Today в 2019 году, показало, что человеческие тела могут самостоятельно двигаться после смерти.

Исследователи из Центрального университета Квинсленда в Рокхемптоне, Австралия, которые изучали процесс разложения, обнаружили, что без какой-либо внешней «помощи» человеческие останки могут изменить свое положение.

Это открытие имеет важные последствия для криминалистики.

Источник: thesun.co.uk

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