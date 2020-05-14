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286 тысяч рублей отправила по ошибке таксисту жительница Ноябрьска. Богатого мужчину ищет полиция

17:47 14.05.2020 Фото: pixabay.com
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Деньги предназначались на дом для моей мамы, я в отчаянии, – рассказала девушка, сделавшая ошибку. Деньги «ушли» некоему Илье Леонидовичу З.

286 тысяч рублей отправила по ошибке таксисту жительница Ноябрьска. Богатого мужчину ищет полиция
Таксисты- самые активные самозанятые

Полиция разыскивает случайно разбогатевшего таксиста из Ноябрьска. Мужчине на карту по ошибке пришли деньги от бывшей жительницы города Дарьи Ибрагимовой. Девушка, получив целевые средства за пределами Ямала, намеревалась совершить банковский перевод на имя своей мамы. Однако позже с ужасом обнаружила, что 268 тысяч рублей «ушли» некоему Илье Леонидовичу З.

286 тысяч рублей отправила по ошибке таксисту жительница Ноябрьска. Богатого мужчину ищет полиция

«Я не знаю, как такое произошло, данные не высветились при переводе. Позже, когда я позвонила в банк, мне сообщили, что на данный счет я ранее переводила сто рублей. Вспомнив обстоятельства, я поняла, что это был таксист из Ноябрьска – когда-то я проживала там. Умоляю, помогите, пожалуйста: деньги предназначались на дом для моей мамы, я в отчаянии», – рассказала «Ноябрьск 24» Дарья. Сегодня, 14 мая, Дарья обратилась в полицию: правоохранители занялись поисками внезапно обогатившегося северянина. В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, в том числе осуществлен запрос в банк для установления сведений о получателе.

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