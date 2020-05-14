Умерла от COVID-19 жительница Коченево

Уважаемые жители Коченевского района!
По официальной информации штаба по борьбе с коронавирусом на территории Коченевского района на 14.05.2020г. зафиксировано 22 случая заражения. Одна жительница района умерла.
С заботой о Вашем здоровье в сложившейся эпидемиологической ситуации просим Вас оставаться дома и без острой необходимости не посещать общественные места, соблюдать меры предосторожности! Не отпускайте из дома детей.
Помните, ответственность и дисциплина – сейчас самое главное. Искренне желаю вам здоровья и терпения!
Берегите себя и своих близких!
Источник: kochenevo.nso.ru