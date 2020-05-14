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Умерла от COVID-19 жительница Коченево

17:44 14.05.2020 Фото: pexels.com
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Просим вас оставаться дома и без острой необходимости не посещать общественные места, соблюдать меры предосторожности! Не отпускайте из дома детей, просят местные власти.

Умерла от COVID 19 жительница Коченево
Коронавирус наступает

Уважаемые жители Коченевского района!

По официальной информации штаба по борьбе с коронавирусом на территории Коченевского района на 14.05.2020г. зафиксировано 22 случая заражения. Одна жительница района умерла.

С заботой о Вашем здоровье в сложившейся эпидемиологической ситуации просим Вас оставаться дома и без острой необходимости не посещать общественные места, соблюдать меры предосторожности! Не отпускайте из дома детей.

Помните, ответственность и дисциплина – сейчас самое главное. Искренне желаю вам здоровья и терпения!

Берегите себя и своих близких!

Источник: kochenevo.nso.ru

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От редакции

Выходите из дома?

Аноним, 14 мая 2020 18:51
Возраст умершей, какие были сопутствующие заболевания, неужели это военная тайна? А по такой поданной информации, вряд ли кто сделает для себя выводы...

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