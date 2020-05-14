«Звери!» Выбросили хозяева труп собаки на растерзание воронам в лесу возле БЭМЗа в Бердске

Городские службы убирают останки животных только в черте города. Сотрудники лесхоза только во время акций по уборке лесов и берегов.

Бердчане обнаружили мертвую собаку в лесу за БЭМЗом 13 мая

На труп большой черной собаки наткнулась в лесу в районе северной проходной БЭМЗа жительница Бердска.

— За БЭМЗом опять выбросили умершую собаку, 13 мая в районе Северной проходной в лесу на дороге лежит труп большой черной собаки, еще два дня назад его там не было. Люди — вы звери! Даже не прикопали, бросили на видном месте — хотя бы в овражек отнесли. Любимое место для прогулок превратилось в памятник человеческой жестокости, — в рубрику «Сообщи свои новости» написала бердчанка.

Это уже не первый случай страшных «находок». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно в лесу за БЭМЗом бердчанка Ирина обнаружила мертвого сенбернара. Она прислала фото, на котором видно, как в лесу на двух одеялах лежит мертвый породистый пес. На животе сенбернара видна послеоперационная повязка.

— 28 апреля около 8 часов вечера гуляли по лесу, увидели вот такую картину. Это район БЭМЗа, по дороге на ГАММУ. 29 вечером она по-прежнему лежала. Собака мертвая, — написала утром 30 апреля жительница Бердска Ирина.

Девушка шокирована отношением владельцев животного и просит привлечь внимание людей — животное не должно лежать мертвым в лесу.

Утилизировать или закопать

Зоозащитница Нина Ревзина считает, что данные случаи можно назвать единичным. Многие ее знакомые гуляют в лесу Микрорайона с собаками, но встречать там трупы животных им не приходилось. С подобными вопросами к ней никто не обращался, отметила Нина Юрьевна.

Что касается жестокости владельцев животных, то Нина Ревзина вспоминает случай, произошедший много лет назад в Микрорайоне. Прохожие нашли рядом с детским садом умирающую собаку. Хозяева выбросили ее на улицу, даже не сделав попытки облегчить ее страдания. Животинку подобрали зоозащитники и даже пытались вырвать из лап смерти. Но у псинки было заболевание, которое не давало никаких шансов на жизнь. Ветеринар уверил спасительниц, что собаке уже ничто не может помочь. Остается только усыпить.

Чтобы утилизировать животное, можно обратиться в любую ветклинику, с этим нет проблем. Однако утилизация стоит далеко не 100 рублей, аргументирует зоозащитница. Если даже у владельца умершего животного нет денег, он всегда может закопать труп, хоть это и не по правилам. В любом случае, это лучше, чем просто бросить труп гнить на дороге, считает Нина Юрьевна.

Заройте труп в землю — проявите сознание

За выброшенные трупы животных нет наказания, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

— Я рекомендую гражданам проявить сознательность, выкопать могилку и закопать собаку. Сделать доброе дело. Я поступил бы именно так, — подчеркнул Павел Викторович.

Начальник АТИ предположил, что собака могла умереть в лесу сама, и никто ее туда не приносил.

Трупы животных на территории города убирает Центр муниципальных услуг. Обычно это кошки и собаки, сбитые автомобилями. Если это произошло в лесу, то можно обратиться в лесхоз, именно его сотрудники проводят различные мероприятия в данной зоне, отметил Павел Викторович.

На пир воронам

В обязанности сотрудников лесхоза не входит уборка трупов животных в городских лесах. Но, по словам начальника участка бердского лесхоза Вадима Ковалевского, останки животных они собирают во время акций по уборке берегов и лесов от мусора.

— Когда будем проводить такую акцию, труп собаки обязательно уберем, — уверил Ковалевский.

Бывают случаи, когда с мусором вывозят и останки животных, но больших собак еще не разу не попадалось, только мелкие, отметил Вадим Евгеньевич. К моменту уборки леса от трупа может практически ничего не остаться — склюют вороны. Предположительно, чистить леса и берега будут уже в июне.