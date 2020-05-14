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Разорванную 30-метровую теплотрассу заменят за 4 дня на ул. Лунной в Бердске до 18 мая

18:19 14.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Постепенно к горячей воде подключают окрестные улицы. Из-за 5-метрового котлована у дома №54 в Микрорайоне перекрыли дорогу и пустили транспорт в объезд.

Разорванную 30 метровую теплотрассу заменят за 4 дня на ул. Лунной в Бердске до 18 мая
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Завершить ремонт прорванной теплосети в районе остановки «Семь Ветров» в Микрорайоне Бердска планируют к понедельнику, 18 мая. Об этом сегодня, 14 мая, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ходе гидравлических испытаний сетей обнаружили дефект на магистральной трубе, которая пролегает на ул. Лунной. Предполагается заменить 30-метровый участок у дома №54 в Микрорайоне.

— В понедельник планируем закончить. Сегодня подключили ул. Салаирскую. Подрядчик «СтройРегионСервиса» делал переключение, отключал по согласованию. В Белокаменном все подключили, — отметил Алексеенко.

Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован, изменили маршруты общественного транспорта.

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От редакции

Справятся в срок?

Александра, 14 мая 2020 18:34
А объезд для остальных почему не придумали, во дворе Микрорайона 54 пробка уже, все сигналят.
Кто будет это решать?

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