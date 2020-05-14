Обделяют медиков: Платят вместо 10 тыс. всего 700 рублей за работу с коронавирусными пациентами работникам «скорой» Бердска?

Бердские медики готовят жалобы на руководство ЦГБ в минздрав и прокуратуру. Доплаты варьируются от 9,7 тыс. рублей младшему медицинскому персоналу и до 58,3 тыся. врачу в зависимости от фактически отработанного времени.

Сотрудники скорой помощи, работающие в особых условиях должны получать доплату

В СМИ появилась информация о том, фельдшерам бердского ЦГБ не доплачивают за работу с коронавирусными больными.

В сутки работают 6-8 бригад. Одна из них — инфекционная — перевозит больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. На вызовы граждан с высокой температурой (одышкой, пневмонией, бронхитами), а значит, подозрением на коронавирус, якобы отправляют всех.

Всего в Бердске четыре инфекционных бригады, постоянно дежурит одна из них. По информации СМИ, за апрель стимулирующую выплату за COVID-19 получил лишь один из сотрудников станции скорой помощи — 692 рубля.

Якобы бердские медики готовят жалобу на руководство больницы в региональный минздрав и прокуратуру.

В «Курьер. Среда. Бердск» обратился работник скорой помощи Искитимской ЦГБ, сообщив, что в Искитиме медикам доплачивают по 250 рублей за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Искитимского района начала проверку по уровню обеспеченности средствами защиты в коронавирус для медицинских работников Центральной больницы и скорой помощи прокуратурой Искитима 7 мая. Эту информацию сайту подтвердил исполняющий обязанности икитимского межрайонного прокурора Дмитрий Попков.

Напомним, по информации сайта «Весь Искитим» сотрудники «скорой» написали письмо губернатору с жалобой на плохой уровень защиты. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отказался комментировать эту информацию. Кроме того, медики спрашивали, почему они не получают доплату за работу в особых условиях. 150 или 250 рублей они не считают компенсацией за риск заразиться коронавирусом.

-На станции скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Искитима по решению главного врача не создана специализированная, так называемая “коронавирусная” бригада из-за единичного количества пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в Искитимском районе. По этой причине сотрудникам, осуществляющим перевозку пациентов данной категории, начислена надбавка в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка, — пояснили в минздраве Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Возможно, в Бердске такая же ситуация — нет спецбригады для работы с зараженными пациентами.

Выплаты начисляют тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и гражданам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 415 и № 484 и Постановлением Правительства Новосибирской области № 137-п.

Согласно этим нормативным актам, сумма выплаты исчисляется пропорционально фактически отработанным дням (часам) к установленной месячной норме.

Перечень подразделений, должностей медработников, размер выплат в соответствии с должностью, срок выплат определяет локальный приказ в каждой медицинской организации региона, работа в которой дает право на установление выплат стимулирующего характера.

Сотрудникам специализированных инфекционных стационаров надбавка начисляется за отработанные смены, пропорционально месячной норме. Сотрудники специализированных бригад скорой медицинской помощи, в том числе водители, которые перевозят пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, получают выплаты за отработанную смену, независимо от количества доставленных в стационары пациентов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 мая областное правительство отчиталось о том, что стимулирующие выплаты за апрель начислены более чем 3,5 тысячам медработников. Средние суммы за месяц на одну занятую ставку варьируются от 9,7 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу и до 58,3 тысяч рублей врачу в зависимости от фактически отработанного времени, заявили в правительстве.

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