Умершую от COVID-19 санитарку записали уборщицей, чтобы не платить обещанные Путиным 2,7 млн рублей в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга обещали добавить к президентстким деньгам еще 1 млн на выплаты семьям медиков, скончавшихся от коронавируса. Но, похоже, компенсации придется выбивать.

Умершую от коронавируса санитарку записали в уборщицы: выплата не положена

Санитарка питерской больницы Юлия Ясюлевич скончалась от коронавируса. Ее дочь больше десяти дней не может получить документы о болезни и смерти матери. Даже диагноз «коронавирусная инфекция», — и тот выбивали с боем. Но теперь новая напасть — руководство, похоже, не хочет признавать, что женщина работала в больнице санитаркой и непосредственно ухаживала за больными, поскольку «из оптимизации» была оформлена уборщицей. А значит, осиротевшая семья не может претендовать на объявленную Путиным выплату.

По данным петербургских СМИ, коронавирусом заболели более 250 питерских медработников. В неофициальном «Списке памяти» значатся уже больше десятка погибших.

В случае смерти медика от COVID-19 Путин гарантировал, что его родственники получат максимальную выплату в 2 752 452 рубля.

Санкт-Петербургские власти пообещали добавить ещё по 1 миллиону. Вот только осиротевшим семьям, похоже, придётся с большими сложностями доказывать, достойны ли их умершие близкие этих выплат.

Под сомнения могут быть поставлены не только диагнозы: умерших способны обвинить в том, что они сами виноваты в своём заражении, а также заявить, что они занимали не медицинские должности и не контактировали напрямую с больными…

— Юлия не всегда работала в больнице. «В прошлом году умерла бабушка, за которой мама долго ухаживала. Ей нужно было найти смысл жизни, и она отправилась санитаркой в больницу, — рассказала «МК» дочь Ксения. Женщина делилась с близкими, в чем заключается ее труд, как благодарны пациенты за заботу. Да, платили копейки, но все равно бежала на дежурства как на праздник. Она чувствовала себя счастливой, что помогает людям, нашла свое призвание. “Отправляла из отделения мне свои фотографии, хвасталась новой униформой”, — вспоминает дочь.

Не исключено, что этими фотографиями придётся доказывать, факт того, что Юлия действительно трудилась в больнице на этой должности.

«Как я поняла, официально мама была устроена уборщицей. И поэтому, как мне говорят, компенсация как медработнику ей не положена», — не может прийти в себя дочь.

9 апреля Санкт-Петербургский НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена, где работала 54-летняя Юлия Ясюлевич был закрыт из-за выявленного случая коронавируса вместе с семью сотнями человек, 260 из которых — сотрудники.

Медики продолжали оказывать помощь, жертвуя собой. 17 апреля Юлии стало плохо. 1 мая она умерла.

В конце апреля в Санкт-Петербурге было опубликовано распоряжение о порядке признания медика пострадавшим. По нему, даже если у медика был коронавирус, но официальной причиной смерти признали сопутствующие заболевания, то выплату семья не получит. Для разрешения таких ситуаций в городе станут работать специальные комиссии — в них войдут непосредственный руководитель медика, специалист по охране труда, представитель профсоюза и «другие должностные лица по решению работодателя».

А пока что единственными деньгами, которые получили близкие погибших питерских медиков, оказались средства, собранные по инициативе 98-летней петербурженки Зинаиды Корневой. На помощь всем пострадавшим врачам удалось собрать 3 млн рублей. 1 млн 110 тысяч распределили между семьями умерших.