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Укравшего 70 пачек сигарет в магазине нашла по двух окуркам и видео полиция Новосибирска

18:38 14.05.2020 Фото: Википедии
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Причиненный ущерб составил 7,5 тыс. рублей. Полицейские задержали 38-летнего рецидивиста через неделю после дерзкой кражи.

Укравшего 70 пачек сигарет в магазине нашла по двух окуркам и видео полиция Новосибирска
Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа

Раскрыт грабеж в продуктовом магазине Новосибирска, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области сегодня, 14 мая.

5 мая в Первомайском районе был совершен грабеж. Неизвестный мужчина, войдя в продуктовый магазин на улице Чапаева, открыто похитил 70 пачек сигарет и скрылся с похищенным.

По данному факту дознавателем отдела полиции №9 «Первомайский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Причиненный ущерб составил 7,5 тысяч рублей.

На месте преступления полицейские изъяли видеозапись, запечатлевшую грабителя, а также два окурка от сигарет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 38-летнего жителя Первомайского района, ранее судимого за кражу.

Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается.

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