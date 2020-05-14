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Путин заметил изменения в распространении коронавируса

18:59 14.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Для восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом. Быстро набрать здесь темп, заявил президент.

Путин заметил изменения в распространении коронавируса
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин заметил изменения в распространении коронавируса

Путин заметил изменения в распространении коронавирусаВторое место в мире по зараженным COVID-19 держит Россия на 14 мая. Больны 252 245 человекЕщё 1143 новостей

Все последние недели усилия властей были прежде всего направлены на противодействие эпидемии, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Президент заверил, что эта последовательная работа будет продолжена, но и о масштабных проектах забывать нельзя.

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям 14 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И это дает возможность вновь сосредоточиться и на других вопросах.

«Для восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом. Быстро набрать здесь темп», — сказал глава государства.

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