Путин заметил изменения в распространении коронавируса

Для восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом. Быстро набрать здесь темп, заявил президент.

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Все последние недели усилия властей были прежде всего направлены на противодействие эпидемии, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Президент заверил, что эта последовательная работа будет продолжена, но и о масштабных проектах забывать нельзя.

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям 14 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И это дает возможность вновь сосредоточиться и на других вопросах.

«Для восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом. Быстро набрать здесь темп», — сказал глава государства.