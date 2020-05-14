Без пробок проедут по Бердскому шоссе после капремонта жители Бердска в Новосибирск

На 2020 год запланирован капитальный ремонт перекрестка Бердского шоссе и проспекта Строителей, а также на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ». Какие еще трассы реконструируют в Новосибирской области этим летом?

В Новосибирской области приступили к ремонту дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил 14 мая, что на сегодняшний день работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся на 67 объектах (участках) из 92, запланированных в этом году.

Среди них – капитальный ремонт перекрестка Бердского шоссе и проспекта Строителей, ремонт Бердского шоссе на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ», ремонт ул. Владимировской. На остальных объектах проходят подготовительные работы.

Важной задачей этого года в рамках нацпроекта является продолжение строительства дорог, обеспечивающих транспортную доступность многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Также продолжится реконструкция крупных региональных трасс – Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск-Кочки-Павлодар и вылетных магистралей областного центра (ул. Кедровой, ул. Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная). Будут отремонтированы трасса «Новосибирск-Сокур» в Мошковском районе и автомобильная дорога «М-52-Сузун».

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог в этом году составит 148 км, а объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)» – 4 млрд 662,7 млн рублей. Из них 1 млрд 490 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 394,4 млн рублей – средства областного бюджета, 778,3 млн рублей – средства местного бюджета.