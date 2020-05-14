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Бедные американцы не едят мясо из-за дороговизны в пандемию COVID-19

19:50 14.05.2020 Фото: pixabay.com
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Мясной кризис в США подчеркивает различные социальные различия. Потребители, сталкивающиеся с ростом безработицы и потерей дохода, сталкиваются с трудным выбором — платить больше за мясо или обходиться без него.

Бедные американцы не едят мясо из за дороговизны в пандемию COVID 19
Американцы с низкими доходами не смогут позволить себе мясо

В то время как у многих обычных американских бакалейных лавок заканчивается мясо, производители специализированных продуктов питания имеют обильные запасы — для тех, кто может себе это позволить, пишет Bloomberg.

Производство люксовых сортов мяса в США увеличивается в то время, когда вспышка коронавируса на мясоперерабатывающих заводах привела к падению количества запасов мяса на 40% в последние недели.

Таким образом, в то время как потребителям с низким доходом трудно найти мясо, то более богатые американцы выбирают модные предложения, которые часто стоят вдвое дороже.

Это стало очередным олицетворением того, как пандемия коронавируса выявила социально-экономическое неравенство в Америке, затрагивая сильнее население с низкими доходами и меньшинства.

«Определенно есть возможность для нишевых рынков стать более значительным компонентом того, что покупают потребители», — сказал старший вице-президент McGuireWoods Consulting Райан Бернштейн, который также управляет семейной фермой в Северной Дакоте.

Но для семей с низкими доходами возникнет «двойная проблема».

По словам Бернштейна, есть вопросы по цене и доступности. «И, конечно, если у вас низкий доход, вы более чувствительны к изменениям цен».

Мясной кризис в США подчеркивает различные социальные различия. Работники завода представляют некоторые группы населения, сталкивающиеся с непропорциональным ударом из-за кризиса в области здравоохранения и его экономических последствий.

Между тем потребители, сталкивающиеся с ростом безработицы и потерей дохода, сталкиваются с трудным выбором — платить больше за мясо или обходиться без него. Цены на обычное мясо выросли с начала апреля, но это все же не так дорого, как специальные сорта.

По данным Международного союза работников пищевой промышленности и торговли, по меньшей мере 30 американских работников мясной промышленности умерли от коронавируса, а более 10 тысяч были заражены.

Профсоюз заявил 8 мая, что в какой-то момент за последние два месяца было закрыто не менее 30 заводов. Основная часть этих закрытий пришлась на крупные заводы.

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