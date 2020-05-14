Напала на врача «скорой» при вызове на дом жительница частного сектора Бердска

Супруга пациента, к которому приехали медики, исцарапала доктора. Предположительно, так она высказала недовольство оказанной медицинской помощью. Полицейские пресекли конфликт.

Работа медиков на скорой помощи опасна для жизни

Нападение на медика скорой помощи зафиксировали сегодня, 14 мая, в Бердске. Происшествие произошло около 16.30 на ул. Лермонтова. Бердские полицейские разбираются в инциденте.

Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин, женщина поцарапала врача.

— В полицию поступило сообщение о конфликте гражданина с врачами скорой помощи в Бердске. Входе проверки сотрудники полиции установили, что супруга мужчины, которому вызывали «скорую», вела себя неадекватно и причина врачу несущественные телесные повреждения в виде царапин. Сотрудниками полиции попытка нападения была пресечена. По данному факту проводится проверка отделом МВД России по городу Бердску, — рассказал Сурнин.

По предварительным данным, дама была недовольна тем, как ее супругу оказали медицинскую помощь. Сейчас ее опрашивают. Как стало известно «Курьер. Среда Бердск», вызов, закончившийся скандалом, не имел отношения к коронавирусу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске не раз пациенты и посетители нападали на врачей в кабинетах и больницах.