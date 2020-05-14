Напала на врача «скорой» при вызове на дом жительница частного сектора Бердска

Нападение на медика скорой помощи зафиксировали сегодня, 14 мая, в Бердске. Происшествие произошло около 16.30 на ул. Лермонтова. Бердские полицейские разбираются в инциденте.
Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин, женщина поцарапала врача.
— В полицию поступило сообщение о конфликте гражданина с врачами скорой помощи в Бердске. Входе проверки сотрудники полиции установили, что супруга мужчины, которому вызывали «скорую», вела себя неадекватно и причина врачу несущественные телесные повреждения в виде царапин. Сотрудниками полиции попытка нападения была пресечена. По данному факту проводится проверка отделом МВД России по городу Бердску, — рассказал Сурнин.
По предварительным данным, дама была недовольна тем, как ее супругу оказали медицинскую помощь. Сейчас ее опрашивают. Как стало известно «Курьер. Среда Бердск», вызов, закончившийся скандалом, не имел отношения к коронавирусу.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске не раз пациенты и посетители нападали на врачей в кабинетах и больницах.