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Переболел коронавирусом и вернулся к работе министр образования России

19:59 14.05.2020 Фото: government.ru
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О выздоровлении главы минобра Валерия Фалькова объявил 14 мая президент Владимир Путин.

Переболел коронавирусом и вернулся к работе министр образования России
Министр образования России Валерий Фальков переболел коронавирусом

Министр образования России Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил президент страны Владимир Путин.

«Поправился уже и включился в работу активно», — сказал глава государства.

6 мая сообщали, что Фальков находится в самоизоляции. В тот же день стало известно, что коронавирус обнаружен у министра культуры Ольги Любимовой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

1 мая с COVID-19 госпитализировали главу Минстроя Владимира Якушева. Также этот диагноз подтвердился у одного из его замов, Дмитрия Волкова.

30 апреля о положительном результате своего теста на коронавирус сообщил Путину премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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