Насиловал отец и избивала мать до обморока и коллапса девочку в Санкт-Петербурге

Медики определили у нее угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. Тогда врачам и стало известно о совершаемых в отношении девочки преступлениях.

В Петербурге девочку регулярно насиловал отец и избивала мать

В Петербурге 16-летнюю девочку регулярно насиловал отец и избивала мать, сообщает РЕН ТВ.

Подросток была госпитализирована в среду, 13 мая, с места жительства после обморока. Медики определили у нее коллапс — угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. Тогда врачам и стало известно о совершаемых в отношении девочки преступлениях. По предварительной информации, ее отец неоднократно совершал в ее отношении действия сексуального характера, а мать избивала. Врачи обратились в полицию.

В настоящее время состояние девочки оценивается как удовлетворительное.