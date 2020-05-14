В районе детского лагеря «Тимуровец» под Бердском перевернулся японский мусоровоз
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В районе детского лагеря «Тимуровец» под Бердском перевернулся японский мусоровоз

9:05:505/14/2020
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О происшествии сайту «Свидетель» сообщили очевидцы из числа участников группы АвтоБердск ВКонтакте.

— Перед поворотом на «Тимуровец» японский грузовичок в кювет улетел, — рассказала Надежда. – Вроде как пытаются его вытащить.

— Это в сторону «Тимуровца» — перед мостом через речку Шадриха, — обозначил местоположение Егор, сделавший фото.

А ещё Егор пробрался через кусты к кабине и, по его словам, не обнаружил в ней никого. Вероятно, предположил бердчанин, водитель выбрался через разбитое окно.

— Поворот там крутой и от него до лежащего на боку японского мусоровоза остались следы тормозного пути.

— Сообщений о ДТП из этих краёв сегодня не поступало, тем более с пострадавшими, — сообщил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин и пояснил: – Вообще, на этом повороте постоянно одна беда: водитель мусоровоза не вписался в него и в результате завалился набок.

Источник: svidetel24.info

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