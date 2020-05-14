В районе детского лагеря «Тимуровец» под Бердском перевернулся японский мусоровоз

О происшествии сайту «Свидетель» сообщили очевидцы из числа участников группы АвтоБердск ВКонтакте.
О происшествии сайту «Свидетель» сообщили очевидцы из числа участников группы АвтоБердск ВКонтакте.
— Перед поворотом на «Тимуровец» японский грузовичок в кювет улетел, — рассказала Надежда. – Вроде как пытаются его вытащить.
— Это в сторону «Тимуровца» — перед мостом через речку Шадриха, — обозначил местоположение Егор, сделавший фото.
А ещё Егор пробрался через кусты к кабине и, по его словам, не обнаружил в ней никого. Вероятно, предположил бердчанин, водитель выбрался через разбитое окно.
— Поворот там крутой и от него до лежащего на боку японского мусоровоза остались следы тормозного пути.
— Сообщений о ДТП из этих краёв сегодня не поступало, тем более с пострадавшими, — сообщил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин и пояснил: – Вообще, на этом повороте постоянно одна беда: водитель мусоровоза не вписался в него и в результате завалился набок.