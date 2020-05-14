Взяли кредиты под 0% на зарплату 300 пострадавших в коронавирус компаний Новосибирской области

1035 предприятий региона получили отсрочки по кредитам. В апреле 2020 года уже приняли 56 решений о предоставлении кредитных каникул для предпринимателей на срок до 6 месяцев.

1500 предпринимателей Новосибирской области, чей бизнес пострадал из-за эпидемии коронавируса, получили поддержку

Представители малого и среднего бизнеса воспользовались возможностями разработанного Правительством Новосибирской области плана поддержки экономики региона в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

По данным министерства экономического развития Новосибирской области, 1035 предприятий пострадавших отраслей получили отсрочки по кредитам на срок до 6 месяцев. 300 региональных компаний, сохранивших коллективы, получили льготные – по ставке 0% – целевые кредиты и займы на выплату заработной платы.

Напомним, средства региональных фондов поддержки предпринимателей в настоящее время составляют более 3 миллиардов рублей. Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования Новосибирской области формировались с 2009 года за счет регионального и федерального бюджетов. Их возможности будут использованы для господдержки предприятий малого и среднего бизнеса в условиях ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

В региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства пояснили, что Гарантийный фонд в апреле 2020 года уже принял 56 решений о предоставлении кредитных каникул для предпринимателей (до 6 месяцев). Фонд микрофинансирования Новосибирской области представил ряд новых антикризисных продуктов: изменение графиков гашения основного долга (продление сроков микрозайма до 3-х лет); перенос сроков гашения на более поздние; увеличение максимально возможной суммы микрозайма для пополнения оборотных средств; увеличение максимальной возможной суммы микрозайма без залога до 300 тыс. руб. для наиболее пострадавших отраслей. Соответствующие изменения внесли в правила предоставления микрозаймов 3 апреля текущего года. Рассмотрено уже 54 обращения о реструктуризации долгов и предоставление кредитных каникул.