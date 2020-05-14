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Бесплатно тестировать на антитела к COVID-19 массово начнут в Москве с 15 мая

21:28 14.05.2020 Фото: Википедии
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По словам мэра столицы Сергея Собянина, полученные данные скрининга станут основой для смягчения или сохранения ограничительных мер в Москве. Кроме того, будут точно знать, сколько москвичей переболели коронавирусом.

Бесплатно тестировать на антитела к COVID 19 массово начнут в Москве с 15 мая
Москва 15 мая начнет массовый скрининг на коронавирус

Массовый скрининг на коронавирус стартует в Москве с 15 мая, горожанам предлагается пройти тестирование на наличие антител по новому методу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в своем блоге.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — написал мэр.

Также в столице разработают специальный механизм оперативной публикации результатов ИФА-тестов в онлайн-медкарте.

«В ближайшее время будет разработан механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов», — говорится в сообщении.

Полученные данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения или сохранения ограничительных мер в столице.

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное — какова реальная динамика распространения инфекции. Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений», — написал мэр.

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