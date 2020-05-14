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Сдавать ЕГЭ выпускники-2020 будут после 19 июня в России. И в Бердске

21:36 14.05.2020 Фото: Pixabay
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Единый госэкзамен пройдет по единому расписанию для всей страны. У всех выпускников будет возможность сдать те ЕГЭ по выбору, которые необходимы им для поступления в вуз. Толкучку исключат, у 11-классников измерят температуру, заявил Рособрнадзор.

Сдавать ЕГЭ выпускники 2020 будут после 19 июня в России. И в Бердске
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 14 мая разъяснила порядок сдачи ЕГЭ в 2020 году.
— Для аттестата о среднем общем и об основном общем образовании ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году сдавать не надо, — подчеркнули в ведомстве. — Аттестаты выдадут на основе годовых оценок. ОГЭ проводиться не будет.

Также в Рособрнадзоре подчеркнули: сейчас рассматриваются разные «варианты проведения экзаменов, начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки». ЕГЭ будут сдавать только те ребята, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Окончательное решение по дням экзаменов будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, — подчеркнули в Рособрнадзоре. — ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

А вот еще важная информация: у всех выпускников будет возможность сдать те ЕГЭ по выбору, которые необходимы им для поступления в вуз.

— Это будет предусмотрено в рамках расписания. Проведение самого массового ЕГЭ — по русскому языку — планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, — подчеркивают в Рособрнадзоре. — Список экзаменов для поступления необходимо уточнять на сайтах самих вузов.

Вся экзаменационная кампания пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: число учащихся в аудитории будет умень­шено, проведена дезинфекция ­помещений, будет организовано измерение температуры у ребят с использованием бесконтактных термометров. ­Социальная дистанция между сдающими составит 1,5 метра, а рассаживать их будут зиг­загом, по одному человеку за парту.

Напомним, всего ЕГЭ в 2020 году собирались сдавать около 797 тысяч человек. Из них обязательный русский язык хотели сдавать почти 736 тысяч участников. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167 тысяч участников (21%) зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали биологию.

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