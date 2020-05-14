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Остановили рост заражения коронавирусом в России, заявила глава Роспотребнадзора

21:44 14.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам Анны Поповой, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней. Но она продолжает осторожно оценивать.

Остановили рост заражения коронавирусом в России, заявила глава Роспотребнадзора
Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был размещен в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — сказала Попова.

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