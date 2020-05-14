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Затарили рынки ягодой: Свыше 200 тонн черешни и клубники нового урожая привезли в Новосибирскую область

22:14 14.05.2020 Фото: Pixabay
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Первые партии плодово-ягодных культур из Узбекистана прошли фитосанитарный контроль. В Бердске накануне открылся рынок, скоро, возможно, разрешать работать ярмаркам.

Затарили рынки ягодой: Свыше 200 тонн черешни и клубники нового урожая привезли в Новосибирскую область
В Новосибирск привезли сотни тонн черешни, абрикосов и клубники

С начала мая на территорию региона начали ввозить новый урожай черешни, абрикосов и клубники из Узбекистана. Как сообщает региональное управление Росселхознадзора 14 мая, продукция высокого фитосанитарного риска общим объёмом более 211 тонн прошла необходимый контроль при поступлении на склады временного хранения и на крупный плодовоовощной рынок «Хилокский» и уже находится в реализации на территории Новосибирска и других городов Сибири.

Попадет новый урожай и в Бердск. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске открылся центральный рынок, скоро, вероятно, разрешат на территории города работать ярмаркам.

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