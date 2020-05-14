Работа в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дизайнер компьютерной графики Природа-С,ООО от 15200

до 25000 8(993) 0249380

zdravo-b@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Секретарь руководителя ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 19557

до 20000 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491



Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Ученик Продавец непродовольственных товаров, автозапчасти ИП Гашников Александр Владимирович от 15163

8(913) 3869911

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Диамант-НСК ООО от 20000

до 25000 8(913) 4750116

diamantnsk1@gmail.com

Грузчик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15170

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 18000

8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Мастер погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТГК 1» от 27247

до 27247 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Электрогазосварщик ООО «Строитель» от 16000

до 45000 8(38341) 29715 доб. 366



Кладовщик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 18000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Швея ООО «Ис компани» от 15163

до 20000 8(913) 7233798

lenasarazova@gmail.com

Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000

8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Разнорабочий ООО «Строитель» от 20000

до 30000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000

до 40000 8(913) 9653395



Швея, пошив детских игрушек ООО «Фетров» от 21000

до 25000 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru

Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Сиббиофарм,ПО ООО от 16000

до 16000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000

до 40000 8(983) 0516699



Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО «СДР» от 15163

до 25000 8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru

Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Изготовитель наружной рекламы ООО «СДР» от 15163

8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru

Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 18000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099



Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Дояр ИП Горчак Петр Васильевич от 15163

до 30000 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru

Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623



Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000

до 40000 8(953) 7931127, 8(952) 9325958

mebel54region@mail.ru

Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000

до 18000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 8(38341) 29623



Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Разрубщик мяса ИП Горчак Петр Васильевич от 20000

до 20000 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru

Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15163

8(38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru

Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623



Уборщик территорий МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров ООО «Белокаменный» от 25000

до 30000 8(38341) 60996, 8(38341) 60810

po_kr@mail.ru

Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 16000

8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Кухонный рабочий Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 18000 8(38341) 20475



Дворник Православная Гимназия Серафима Саровского от 15163

до 15163 8(913) 9200636

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 18000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 17000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 20000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

