Работа в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дизайнер компьютерной графики
|Природа-С,ООО
|от 15200
до 25000
|8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Секретарь руководителя
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|от 19557
до 20000
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Ученик Продавец непродовольственных товаров, автозапчасти
|ИП Гашников Александр Владимирович
|от 15163
|8(913) 3869911
|Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
|Диамант-НСК ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 4750116
diamantnsk1@gmail.com
|Грузчик
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15170
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ООО УК «Прогресс»
|от 18000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Мастер погрузочно-разгрузочных работ
|ООО «ТГК 1»
|от 27247
до 27247
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Электрогазосварщик
|ООО «Строитель»
|от 16000
до 45000
|8(38341) 29715 доб. 366
|Кладовщик
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Швея
|ООО «Ис компани»
|от 15163
до 20000
|8(913) 7233798
lenasarazova@gmail.com
|Специалист по кадрам
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 20000
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Разнорабочий
|ООО «Строитель»
|от 20000
до 30000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Охранник, лицензированный, 4-6 разряд
|ООО «Бизнес-охрана»
|от 25000
до 40000
|8(913) 9653395
|Швея, пошив детских игрушек
|ООО «Фетров»
|от 21000
до 25000
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Насыпщик цемента
|ООО ПК «Кристалл»
|от 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 16000
до 16000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь
|ИП Кравченко Сергей Сергеевич
|от 25000
до 40000
|8(983) 0516699
|Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам
|ООО «СДР»
|от 15163
до 25000
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Электрогазосварщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Изготовитель наружной рекламы
|ООО «СДР»
|от 15163
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Лаборант-микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 18000
до 18000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Дояр
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 15163
до 30000
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
|Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели
|ООО «Фаворит»
|от 20000
до 40000
|8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
|Грузчик
|Швейные технологии,ООО
|от 18000
до 18000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
|Бункеровщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Разрубщик мяса
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 20000
до 20000
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|СВ-Автолайн,ООО
|от 15163
|8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
|Уборщик территорий
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров
|ООО «Белокаменный»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
|Повар 4 разряда
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 16000
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Кухонный рабочий
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 20475
|Дворник
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 15163
до 15163
|8(913) 9200636
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 18000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Повар
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 17000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 20000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Работа в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели
22:46 14.05.2020
Чуть более 60 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска на 14 мая 2020 года. Выбери свою!
Спасибо за ваш голос
Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае - июне 2020 года 14
23:11 14-05-2020
Умерла от COVID-19 жительница Коченево 1
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БердскНапала на врача "скорой" при вызове на дом жительница частного сектора Бердска 2
23:00 14-05-2020
БердскТекут фекалии второй раз за 5 недель на том же месте: грунтовые воды сдвинули канализационную трубу бизнесмена Голубева на ул. Космической 1
22:58 14-05-2020
БердскРабота в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели
22:46 14-05-2020
Бердск"Звери!" Выбросили хозяева труп собаки на растерзание воронам в лесу возле БЭМЗа в Бердске 4
22:45 14-05-2020
Хочешь, сгухи? Помните большие банки сгущенного молока в СССР? Ох, и вкусно было! 11
22:31 14-05-2020