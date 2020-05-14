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Работа в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели

22:46 14.05.2020
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Чуть более 60 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска на 14 мая 2020 года. Выбери свою!

Работа в Бердске: слесаря на СТО на зарплату 40 тыс.руб. и дояра на зарплату в 30 тыс. руб. ждут работодатели
Чуть более 60 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска на 14 мая 2020 года
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дизайнер компьютерной графики Природа-С,ООО от 15200
до 25000		 8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Секретарь руководителя ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 19557
до 20000		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Ученик Продавец непродовольственных товаров, автозапчасти ИП Гашников Александр Владимирович от 15163
до 30000		 8(913) 3869911
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Диамант-НСК ООО от 20000
до 25000		 8(913) 4750116
diamantnsk1@gmail.com
Грузчик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15170
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 18000
до 18000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Мастер погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТГК 1» от 27247
до 27247		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Электрогазосварщик ООО «Строитель» от 16000
до 45000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Кладовщик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Швея ООО «Ис компани» от 15163
до 20000		 8(913) 7233798
lenasarazova@gmail.com
Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Разнорабочий ООО «Строитель» от 20000
до 30000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000
до 40000		 8(913) 9653395
biznes-ochrana@yandex.ru
Швея, пошив детских игрушек ООО «Фетров» от 21000
до 25000		 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Сиббиофарм,ПО ООО от 16000
до 16000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000
до 40000		 8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО «СДР» от 15163
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Изготовитель наружной рекламы ООО «СДР» от 15163
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Дояр ИП Горчак Петр Васильевич от 15163
до 30000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000
до 40000		 8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000
до 18000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Разрубщик мяса ИП Горчак Петр Васильевич от 20000
до 20000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик территорий МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров ООО «Белокаменный» от 25000
до 30000		 8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 16000
до 18000		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Кухонный рабочий Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Дворник Православная Гимназия Серафима Саровского от 15163
до 15163		 8(913) 9200636
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 18000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
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