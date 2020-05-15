Обнаружили на теле клеща! Куда обращаться и какие препараты принимать в Бердске

Клеща снимут в приемном покое хирургического корпуса. В течение месяца нужно измерять температуру тела утром и вечером. При повышении температуры или появлении красного пятна (кольца) в месте укуса следует обратиться к врачу.

Более тысячи жителей Новосибирской области покусали клещи

Памятку при укусе клещей выпустила бердская горбольница. Что делать?

1. Не паниковать!!!

2. Удалить клеща в приемном покое хирургического корпуса ЦГБ (Бердск, ул. Боровая, 109) или самостоятельно.

3. При наличии страхового полиса клеща обследовать в частных клещевых лабораториях (по желанию).

4. В течение месяца измерять температуру тела утром и вечером. При повышении температуры или появлении красного пятна (кольца) в месте укуса следует обратиться к участковому терапевту по месту жительства или инфекционисту (поликлиника №1 – Бердск, ул. Островского, 53, кабинет 413 ежедневно с 8.00 до 12.00); в вечернее время в приемный покой инфекционного отделения (Бердск, ул. Боровая, 107).

5. Для профилактики клещевого энцефалита:

— застрахованному лицу необходимо поставить иммуноглобулин в течение первых 72 часов (в местах, указанных в страховом полисе);

— не застрахованным рекомендовать принимать:

1) Реаферон-ЕС-Липинт по 500 тыс. ед 2 раза в сутки за 30 мин. до еды 5-7 дней ИЛИ

2) Йодантипирин по 3 таб. 3 раза в день – 2 дня;

по 2 таб. 3 раза в день – 2 дня;

по 1 таб. 3 раза в день – 5 дней.

6. Для профилактики клещевого боррелиоза, риккетсиоза, эрлихиоза, бабезиоза и т.д. рекомендовано принимать Доксициклин по 0,1 (1 капс.) 2 раза в день – в 1й день; затем по 1 капс. 1 раз в день – 7 дней.