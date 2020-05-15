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Разрыли 5-метровый котлован из-за аварии на теплотрассе на центральной улице Лунной в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

12:08 15.05.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко, в ходе гидравлических испытаний произошел прорыв на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной. Ремонт продлится неделю. Изменили схему движения общественного транспорта.

Разрыли 5 метровый котлован из за аварии на теплотрассе на центральной улице Лунной в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
По ул. Лунной невозможно проехать из-за коммунальной аварии

Огромная яма появилась на ул. Луной Бердска 14 мая. Замдиректора по строительству КБУ Александр Алексеенко рассказал, что в ходе гидравлических испытаний выявился дефект на магистральной трубе, которая залегает на ул. Лунной. КБУ проводят аварийно-восстановительные работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, — отметил Алексеенко.

Так как идут гидравлические испытания, котельная «Новая» не работает. Поэтому отопление и горячая вода у потребителей отсутствует. После восстановления участка трубы теплосети, горячая вода вернется в дома бердчан, запитанных от котельной «Новая».

Также как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети по улице Лунная (в районе остановки общественного транспорта «Семь ветров»), временно меняются схемы движения по маршрутам:

№ 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» — с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону м-на Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);
​​№4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой» — в обратном направлении по ул. Микрорайон – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь (без проезда по ул. Космическая, Лунная);
№ 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) – Торговый центр» — по ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Микрорайон до остановки общественного транспорта «Черёмушки» (без проезда по улицам Космическая, Лунная);
№8 «м-он Северный – м-он Белокаменный» — по ул. Микрорайон – ул. Космическая, далее по ул. Лунной в сторону микрорайона Белокаменный (без проезда остановок общественного транспорта «Лунная», «Семь ветров»);

№ 12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая, далее на ул. Лунная в сторону остановки «Зима-Лето» (без проезда остановок общественного транспорта «ДК Родина», «Семь ветров»);
№ 14 «Вокзал — Торговый центр» с ул. Красная Сибирь на ул. Рогачёва – ул. Космическая (без проезда остановок «ДК Родина», «Семь ветров»).

Разрыли 5 метровый котлован из за аварии на теплотрассе на центральной улице Лунной в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

Авария на теплотрассе на ул. Лунной тормозит движение в Бердске

Автор видео — Курьер. Среда. Бердск.


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От редакции

Мешает яма?

Аноним, 14 мая 2020 15:12
примета такая: закатали новый асфальт - значит скоро будут копать
Костя, 14 мая 2020 15:14
как обычно все стоят смотрят
а работает один экскаватор
че стоите? шевелитесь....
Аноним, 14 мая 2020 15:28
Зарядку что-ли делать, пока машина копает?
Аноним, 14 мая 2020 15:15
Хорошая была дорога... Раз общественный транспорт в обход пустили свежий асфальт разнесут
Аноним, 14 мая 2020 15:35
Это место - проклятое. Жил в соседнем доме, постоянно раскопки ведут, и зимой, и летом.
Аноним, 14 мая 2020 15:38
Замечательно,что это произошло при испытаниях,добавлять атмосфер надобно,чтобы с начала нового отопительного сезона не произошло то,что имеем сегодня.Марафет на улице Лунной надо было наводить только после замены всей инженерной инфраструктуры,а у нас по прежнему идёт освоение выделенных бюджетных денег к определённой дате.
Аноним, 15 мая 2020 00:14
Анониму 15:38 Для этого голову нужно иметь, а не ... Вместо головы И думать на перспективу и по хозяйски Уверен что в своём личном хозяйстве так бы не сделали если это хозяство не землянка или шалаш
Аноним, 14 мая 2020 15:59
Отдел МВД по г. Бердску на основании публикации в СМИ должен составить протоколы за нарушение масочного режима в Новосибирской области. Производитель работ должен быть оштрафован.

Закон есть закон.
Прокурор города должен обратить внимание, что сотрудники МУП КБУ нарушают санитарные нормы - нет масок и нет дистанции между работниками.
А то получается, что в Бердске закон, что дышло. Это ведь не так, Роман Андреевич?
Аноним, 14 мая 2020 16:23
Назовите номер и дату вступления в силу закона обязывающего носить маску и соблюдать дистанцию,хочу быть законопослушным.
Аноним, 14 мая 2020 16:25
В своё время я была свидетелем капитального ремонта улицы Куйбышева в Новокузнецке так это был в начале просто огромный катлован. Потому что меняли все трубопроводы, и только потом приступили к реконструкции. Но это по хозяйки а у нас. Так для показухи так обидно....
Аноним, 14 мая 2020 16:38
Один в яме а остальные над ямой
Читатель, 14 мая 2020 19:23
Я так понимаю, гарантию с дороги снимут. В лучшем случае тонким слоем асфальта по глине намажут, а в худшем булыжниками завалят и до следующего лета оставят уплотнятся грунт... А следующее лето через 3 года)
Просто житель, 14 мая 2020 20:31
Опять засыпку сделают гравием фракцией 100
Новый мэр, 14 мая 2020 21:22
А смысл до зимы закапывать?
Шимяков, 15 мая 2020 08:53
Клоака, по другому не скажешь.

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