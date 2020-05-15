15.05.2020 г. в 03:21 в Бердск, Новосибирской области произошло возгорание автомобиля. В результате пожара огнем поврежден автомобиль марки «Toyota RAV-4». Ликвидация пожара в 03:40 (мест). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Сообщают ГУ МЧС по Новосибирской области.
Toyota RAV-4 сгорела ночью в Бердске
Пожар начался в 3.21, с огнем пожарные справились за 20 минут. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
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