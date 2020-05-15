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За бесплатной игрой GTA V ринулись геймеры и обвалили сайт магазина Epic Games

12:31 15.05.2020 Фото: Depositphotos
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Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная игра в жанре приключенческого экшена с открытым миром. Разработана компанией Rockstar North, издана компанией Rockstar Games.

За бесплатной игрой GTA V ринулись геймеры и обвалили сайт магазина Epic Games
Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная игра в жанре приключенческого экшена с открытым миром

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
«В настоящее время мы наблюдаем повышенный трафик в магазине Epic Games. Мы знаем, что в это время пользователи могут столкнуться с увеличением временем загрузки, ошибкой 500 или сбоем при запуске», — написали представители компании в Twitter в четверг, 14 мая.

Также сотрудники магазина добавили, что работают над решением проблемы.

Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная игра в жанре приключенческого экшена с открытым миром. Разработана компанией Rockstar North, издана компанией Rockstar Games. Версии для игровых консолей были выпущены в 2013 году, для Windows — в 2015. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 млн копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraft.

13 декабря 2019 года журнал TIME опубликовал список десяти лучших игр прошедшего десятилетия. GTA V заняла первую позицию в этом списке, на втором и третьем местах — игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) и Fortnite (2017) соответственно.

Источник: Известия

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